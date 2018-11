Sto let od bojev Rudolfa Maistra za severno slovensko mejo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob dnevu Rudolfa Maistra, ki je državni praznik, bo danes v palači predsednika republike v Ljubljani dan odprtih vrat. Predsednik republike Borut Pahor bo ob tej priložnosti izročil državno odlikovanje red za zasluge Zvezi društev general Maister in njenemu predsedniku Milanu Lovrenčiču.

Dan, ki je državni praznik od leta 2005, ni pa tudi dela prost dan, je letos še posebej slovesen, saj mineva natanko sto let od bojev Maistra in njegovih borcev za severno slovensko mejo. Osrednja državna slovesnost je potekala že sinoči v Mariboru.

Na njej je predsednik DZ Dejan Židan poudaril, da tudi naš čas potrebuje ljudi Maistrovega kova - odločne, samozavestne, pogumne, nesebične in poštene, domoljube z umetniško dušo. Premier Marjan Šarec pa je Maistra izpostavil kot zgled poguma, odločnosti in neomajnosti. "Sloveniji se ni bati za prihodnost," je navedel.

Ključen mož, da sta Maribor in njegova okolica danes slovenska

General Rudolf Maister (1874-1934) je s svojimi borci ob koncu prve svetovne vojne pomembno prispeval k temu, da sta Maribor in širša okolica danes slovenska. Potem ko je lokalni nemški občinski svet razglasil Maribor z okolico za del Nemške Avstrije, je Maister s svojo vojsko novembra 1918 prevzel poveljstvo nad Mariborom in vso Spodnjo Štajersko ter ju podredil oblasti Narodnega sveta za Štajersko. Ob tem je nastala tudi prva redna slovenska vojska s slovenskimi častniki in slovenskim poveljevanjem.

V državnem zboru bodo danes odprli razstavo Vojaškega muzeja Slovenske vojske z naslovom General in pesnik Rudolf Maister, ki si jo bo ogledal tudi predsednik DZ Dejan Židan. Posebno razstavo bodo postavili na ogled med drugim tudi v mariborski vojašnici, Maribor pa bodo med polaganjem vencev na Maistrov grob preletela letala Slovenske vojske.

Dijaki Gimnazije Kranj vabijo na kviz, na katerem bodo tekmovali v poznavanju življenja in dela Rudolfa Maistra (1874-1934), dogodkov pred stotimi leti pa se bodo spomnili tudi v Maistrovem rojstnem kraju Kamniku in še v nekaterih drugih slovenskih krajih.