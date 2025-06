Ukrajina: Prejeli smo še 1.200 trupel naših padlih vojakov

Ukrajina je danes sporočila, da je v okviru dogovora iz Istanbula od Rusije prejela še 1.200 trupel padlih ukrajinskih vojakov. Že druga repatriacija posmrtnih ostankov vojakov ta teden je potekala ob posredovanju Mednarodnega odbora rdečega križa, so sporočili pristojni za vprašanje vojnih ujetnikov v Kijevu.

"Po navedbah ruske strani trupla pripadajo ukrajinskim državljanom, vključno z vojaškim osebjem," so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedli v Kijevu.

Ukrajina je že pred tem v sredo od ruske strani prejela posmrtne ostanke 1.212 vojakov, ki so umrli med spopadi na vzhodu in jugu države ter v obmejni ruski regiji Kursk. Rusija pa je sporočila, da so od Ukrajine prejeli trupla 27 ruskih vojakov.

Izmenjali so si novo skupino vojnih ujetnikov

Sprti strani sta se med neposrednimi pogajanji v Istanbulu prejšnji teden dogovorili o vrnitvi posmrtnih ostankov več kot šest tisoč padlih vojakov na obeh straneh. Obenem sta tudi dosegli dogovor o izmenjavi ujetnikov.

V četrtek sta nato sporočili, da sta si izmenjali novo skupino vojnih ujetnikov. To je bila že tretja izmenjava v tem tednu v okviru dogovora. Strani sicer nista razkrili, koliko ujetnikov sta si izmenjali.

Današnja repatriacija trupel je po poročanju AFP sledila še enemu valu ruskih napadov z droni na vzhodno Ukrajino. Po podatkih ukrajinskih zračnih sil so bila tarča napadov območja okoli Sumija in Donecka.

Rusi: Zavzeli smo še eno vas

Ruska vojska pa je danes sporočila, da so njene sile zavzele še eno vas v severovzhodni ukrajinski regiji Sumi, kjer je Rusija v zadnjih tednih okrepila ofenzivo.

Po podatkih obrambnega ministrstva so prevzeli nadzor nad vasjo Jablunivka, ki se nahaja približno devet kilometrov od ruske meje, v okviru prizadevanj, da bi vzpostavili t. i. "varovalni pas" znotraj ukrajinskega ozemlja.