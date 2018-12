Ameriške helikopterske posadke spet na usposabljanju v Sloveniji

Na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna in širšem območju letališča Bovec bo od danes do četrtka potekalo skupno usposabljanje slovenskih in ameriških helikopterskih posadk. Gre za skupno usposabljanje s ciljem širjenja spektra zmogljivosti delovanja helikopterskih posadk, so zapisali na spletni strani Slovenske vojske.

V urjenju, ki bo potekalo v okviru načrta bilateralnih aktivnosti med slovenskimi in ameriškimi oboroženimi silami, bodo sodelovali pripadniki 151. helikopterske eskadrilje Slovenske vojske s helikopterjem cougar ter pripadniki 56. reševalne eskadrilje ameriških letalskih sil s helikopterjema pave hawk.

Na Počku se bodo helikopterske posadke danes, v torek in četrtek usposabljale in urile v postopkih bojnega delovanja, na širšem območju letališča Bovec pa se bodo v torek in četrtek urile v nizkem letenju, zunajletaliških pristankih ter postopkih iskanja in reševanja.

Načrtovano usposabljanje bo dnevno potekalo z intenzivnostjo do treh helikopterjev v časovnih intervalih med 10. in 19. uro, so še zapisali v Slovenski vojski.