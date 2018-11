Slovenijo bodo preletavali ameriški helikopterji

Slovenske in ameriške vojaške helikopterske posadke danes čaka skupno usposabljanje, v katerem bodo preverjali zmogljivosti iskanja in reševanja. V okviru usposabljanja bodo območje države med 12. in 16. uro preletavali do trije helikopterji. Piloti se bodo med drugim urili tudi v nizkem letenju, so sporočili z ministrstva za obrambo.