Erjavec spomnil na koalicijsko zavezo za nakup helikopterjev

Minister Karl Erjavec se je vsem izvajalcem nujne pomoči zahvalil za plemenito delo, ki ga opravljajo, ob tem pa opozoril na pomembno dejstvo, da zadnji dve leti dejavnost izvajajo tudi z mariborskega letališča.

Sam kot eno svojih prioritet že iz časov prejšnjega obdobja na obrambnem ministrstvu poudarja, da opremo, ki jo nabavljajo za potrebe vojske, uporabijo tudi za druge potrebe. Prav helikopterji so se po njegovem izkazali za značilen del vojaške opreme, ki jo lahko uporabijo tako za zagotavljanje obrambe države kot za nekatere druge naloge.

Ker potrebe po tem ves čas naraščajo, si je aktualna vlada že v koalicijski pogodbi zadala, da bo nabavila tri dodatne helikopterje tipa Bell. Odločitev o tem, na kakšen način se bodo tega lotili, po njegovem še ni sprejeta, je pa napovedal, da se bo na to temo še ta teden skupaj s predstavniki ministrstev za zdravje in notranje zadeve sestal s predsednikom vlade Marjanom Šarcem.

Za Erjavca zasebna podjetja za reševanje ne pridejo v poštev

V zvezi z dejstvom, da v nekaterih zahodnih državah del tovrstnih nalog izvajajo zasebna podjetja, je Erjavec dejal, da je to mogoče v večjih in kapitalsko dovolj močnih državah, medtem ko se sam zavzema, da bi v Sloveniji ohranili sedanji sistem, ki je najbolj racionalen, ob tem pa ima vojska visoko usposobljeno osebje.

"Ko gre za nabavo vojaške opreme, so vedno kakšne težave, zato tudi tukaj pričakujem razpravo," je na vprašanje, ali kljub koalicijski zavezi pričakuje kakšne težave pri zagotovitvi okoli 27 milijonov evrov za nakup treh helikopterjev, odvrnil Erjavec. Potrudil se bo, da obljubo uresničijo, pri tem pa pričakuje močno podporo premierja.

Slovenija ima 12 helikopterskih posadk na treh letališčih

Slovenska vojska sicer dežurne helikopterske posadke za potrebe reševanja v gorah in izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči neprekinjeno zagotavlja na brniškem in mariborskem letališču ter na vojaškem letališču v Cerkljah ob Krki. Trenutno imajo 12 usposobljenih posadk.

Po besedah poveljnika 151. helikopterske eskadrilje Igorja Lanišnika so v zadnjih desetih letih v skupaj 3.353 urah letenja opravili 2.668 intervencij ter prepeljali 2.759 poškodovanih ali obolelih. Ob tem je navedel 13. junij 2017, ko so prvič prepeljali otroka v inkubatorju, lani pa so opravili že 55 tovrstnih prevozov.

"Opažamo trend nenehnega povečevanja števila akcij. Lani smo opravili že 654 različnih reševalnih akcij, v katerih smo prepeljali 674 ponesrečenih ali obolelih," je dodal Lanišnik in dodal, da so lani med drugim delovali tudi na devetih različnih požariščih po državi.

Oktobra 2017 so aktivnosti helikopterske nujne pomoči začeli tudi na mariborskem letališču in po besedah vodje enote v mariborskem zdravstvenem domu Štefana Mallyja opravili že 380 intervencij. "To daje prebivalcem severovzhodnega dela Slovenije boljše možnosti za preživetje in pusti manj posledic pri okrevanju po hudih poškodbah. To še posebej velja za prebivalce v odročnih krajih," je še dodal Mally.

Za hitre helikopterske prevoze nujnih bolnikov iz drugih bolnišnic v UKC Ljubljana je zadolžena Anita Mrvar Brečko, ki je povedala, da v ta sklop poleg prevozov otrok in odraslih spadajo tudi prevozi v inkubatorju. Teh so lani od skupaj okoli 200, večino jih sicer še vedno opravijo z reševalnim vozilom, s helikopterjem opravili okoli 55.