Slovenska kmetija pometla s konkurenco turističnih kmetij v Evropi #video

Spletni portal The Guardian je objavil 20 najboljših turističnih kmetij v Evropi po izboru bralcev. Ne le, da se je znašla na seznamu, slovenska kmetija Pri Plajerju v Trenti je dobesedno pometla z evropsko konkurenco. Bralce svetovno znanega medija so prepričale še tri slovenske kmetije, a zmagovalni pečat je pustila prav ta iz osrčja Triglavskega narodnega parka.

''Slovenija je prepredena s čudovitimi kmetijami. Gore v ozadju so neverjetne, zjutraj lahko pomagaš hraniti živali, doma pripravljena hrana je sveža, nasitna in postrežena z nasmehom. Kar preselili bi se tja," so bile besede, s katerimi so jo bralci britanskega Guardiana pospremili na prvo mesto.

Goste prepričajo z domačnostjo in s svojo ekološko pridelano hrano

Šestčlanska družina v osrčju Triglavskega narodnega parka vabi z domačnostjo. Večina zelenjave, ki jo postrežejo, zraste v domačem rastlinjaku, saj želijo gostom ponuditi čim več ekološke hrane, torej to, kar pridelajo sami. Tudi meso in mesne izdelke.

"Imamo meso z nič metri, ne nič kilometri, ker imamo svojo majhno klavnico, v kateri koljemo svoja jagnjeta in uporabljamo veliko divjačine," pove Marko Pretner z Ekološke turistične kmetije pri Plajerju.

Na kmetiji prepričajo z domačnostjo in s svojo ekološko pridelano hrano. Foto: Planet TV

Turisti pri njih iščejo odmik od hitrega življenjskega tempa

Čari življenja na kmetiji so na dosegu roke. Turisti lahko pomagajo pri delu na kmetiji, si naberejo sveža jajca ali le preživljajo čas z živalmi. Obiskovalce, ki prihajajo k njim, zanima, kako so tukaj odraščali, kako živijo. Iščejo predvsem odmik od hitrega življenjskega tempa.

Prihajajo predvsem tujci - Nemci, Belgijci, Francozi in Izraelci. Tudi Američani, Avstralci in Novozelandci se radi vračajo. Očara jih pristen odnos z njimi, to, da so še majhni in da se lahko vsakemu posvetijo ter ustrežejo njihovim željam, pravi Stanka Pretner.

Apartmajsko ponudbo so nadgradili z wellnessom in spanjem na seniku. Prav to privablja turiste, ki iščejo odmik od hotelskega udobja.

Turizem je pri Plajerjih doma že skoraj tri desetletja, zaljubljenost v svoj domači kraj in življenje, ki ga živijo, pa je zagotovilo, da bodo tukaj še dolgo.

Apartmajsko ponudbo so nadgradili z wellnessom in spanjem na seniku. Prav to privablja turiste, ki iščejo odmik od hotelskega udobja. Foto: Planet TV