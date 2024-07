Slovenska karitas bo s partnerji v začetku avgusta v Libanon odposlala zabojnik materialne pomoči, vredne več kot 100 tisoč evrov. Med drugim so zbrali medicinski, sanitetni in zobozdravstveni material, s katerim bodo pomagali tudi ženskam, ki so žrtve nasilja v družini. Libanon zaradi različnih dejavnikov pesti kompleksna humanitarna kriza.

V pošiljki s 24 paletami so poleg medicinskega, sanitetnega in zobozdravstvenega materiala tudi začetno mleko za otroke, plenice za dojenčke in odrasle, higienski pripomočki in šolske potrebščine. Pošiljka je namreč namenjena zdravstvenim ustanovam ter ženskam, otrokom in starejšim, so pojasnili na novinarski konferenci.

Zabojnik s humanitarno pomočjo bodo po besedah direktorja logističnega podjetja Cargo-partner Viktorja Kastelica na začetku avgusta z ladjo v desetih dneh prepeljali v pristanišče glavnega mesta Libanona Bejrut.

Skupna slovenska pošiljka pomoči bo vsaj malo omilila stiske najranljivejših prebivalcev Libanona. Med njimi jih zaradi krize več kot 70 odstotkov živi pod pragom revščine, brez zadostnih osnovnih dobrin, možnosti zdravljenja in šolanja, je pojasnila vodja mednarodne pomoči pri Slovenski karitas Jana Lampe, ki je aprilu obiskala Libanon.

"Slišala sem veliko težkih, žalostnih zgodb," je pojasnila. Najbolj jo je prizadela zgodba nosečnice, ki pričakuje četrtega otroka. Mož jo pretepa, je brezposelna, a nima kam oditi. Gre le za eno izmed številnih pretresljivih zgodb, je opozorila.

Foto: Reuters

Opolnomočenje ranljivih žensk

Humanitarno pomoč bodo v Libanon odposlali v sklopu širšega humanitarnega projekta Opolnomočenje ranljivih žensk v Libanonu pred nasiljem zaradi spola, ki poteka od leta 2023 do 2025 v partnerstvu s Caritas Libanon. Sofinancira ga ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.

V projektu ženskam pomagajo s psihosocialno podporo, ki jo na terenu izvaja Caritas Libanon, pomagajo pa tudi s finančnimi sredstvi. Ženskam, ki so žrtve nasilja v družini, pa Caritas Libanon nudi podporo v varnih zavetiščih, kasneje pa jim pomaga pri plačevanju najemnin.

"Težko je včasih izbrati, komu v tem svetu pomagati, ampak trenutno smo se na zdravniški zbornici odločili prav za Libanon," je povedala predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović. Dodala je, da so imeli slovenski zdravniki sestanek na daljavo s kolegi iz Libanona. Ponudili so jim pomoč pri strokovnih vprašanjih po videopovezavi, ob tem pa so zbrali nekaj finančnih in materialnih sredstev.

Na tisoče težav se je zgrnilo nad Libanon

Libanon pesti dlje časa trajajoča kompleksna humanitarna kriza, ki je posledica politično-gospodarske krize, epidemije covid-19, eksplozije v Bejrutu, gostitve okoli dva milijona beguncev iz Sirije, vojne v Ukrajini ter izraelsko-palestinskega konflikta, ki je prizadel tudi južni del Libanona, je pojasnila Lampetova.

Partnerji iz Slovenije, ki prispevajo k projektu in pošiljki, so podjetje Cargo-partner, Simps'S, Sanolabor, Zdravniška zbornica Slovenije z Državljani sveta, Metropolitana, Družina in Medis. Za pošiljko so prispevale tudi škofijske Karitas in posamezniki.

Veleposlanik in generalni direktor direktorata za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Edvin Skrt je ob tem pojasnil, da je Slovenija v zadnjih petih letih Libanonu skupno namenila 3,5 milijona evrov humanitarne pomoči. Sicer pa si Slovenija prizadeva, da bi v Libanonu prišlo do stabilizacije razmer, je poudaril.