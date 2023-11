"Vojna se nadaljuje, prihaja vedno več ljudi" #foto #video

V mestu Žitomir, dve uri oddaljenem od Kijeva, je organizacija Karitas lani oktobra zaradi vojnih razmer ter s tem povezanih povečanega števila beguncev in revščine odprla ljudsko kuhinjo, kamor dnevno po obrok pride od 600 do 700 beguncev in socialno ogroženih ljudi. V času vojne se žal povečuje tudi število otrok in mladih s posebnimi potrebami ter invalidov, zato bo Karitas decembra v Zaričanah, kraju poleg Žitomirja, odprl tudi rehabilitacijski center za otroke s posebnimi potrebami in invalide. Pri tem projektu je sodelovala tudi Slovenija.

"V naše mesto je v času vojne pribežalo ogromno beguncev, predvsem z vzhoda, zato smo se odločili, da postavimo in odpremo Karitasovo ljudsko kuhinjo, kjer lahko ljudje dobijo en obrok na dan. Pri projektu in ideji so nam pomagali sponzorji iz Italije in 15. oktobra lani smo uresničili svoje sanje," je povedala Karitasova uslužbenka Svitlana Samarska, nam pokazala kuhinjo in predstavila prostovoljce. Kmalu so začeli prihajati ljudje vseh generacij.

V Karitasovo ljudsko kuhinjo v Žitomirju prihaja vedno več ljudi. Foto: Ana Kovač

Obroke delijo pet dni v tednu med 12.30 in 15. uro. Dnevno pride po od 600 do 700 ljudi. "Vojna se nadaljuje, prihaja vedno več ljudi," nadaljuje Samarska.

Begunci so postali čez noč

Ob tem doda, da kuhinja ni le prostor, kjer begunci vzamejo hrano, pač pa tudi točka druženja in psihične podpore. "Veliko ljudi ima težave s psihičnim in fizičnim zdravjem, vojna pa je zadeve še poslabšala. Ljudje se zapirajo vase, ne komunicirajo. Ko pridejo sem, srečajo sebi enake ljudi, se z njimi pogovarjajo, gredo v naravo. To je za njih neke vrste psihološka rehabilitacija. Pomembno nam je, da čutijo toplino," je dejala Samarska, ki se s temi ljudmi srečuje vsakodnevno in pozna njihove težke zgodbe.

Karitasova kuhinja je tudi točka druženja. Foto: Ana Kovač

"Najbolj me je pretresla zgodba ženske, ki je pribežala iz Hersona. Pred vojno je bila uspešna ženska z dobro službo in stanovanjem, ko se je začela vojna, pa je ostala brez vsega. Vsakič znova mi reče, nikoli si nisem mislila, da bom kdaj odvisna od pomoči drugih. Življenje se ti lahko v trenutku obrne na glavo," pripoveduje Samarska.

Slovenija prispeva pri vzpostavitvi rehabilitacijskega centra

Sicer pa kuhinja ni edini Karitasov medvojni projekt v žitomirski regiji. 8. decembra bodo namreč v bližnjem kraju Zaričane odprli tudi rehabilitacijsko-rekreacijski center za otroke s posebnimi potrebami in invalidne odrasle, saj na območju regije Žitomir živi okoli šest tisoč otrok s posebnimi potrebami, v sosednjih regijah pa 14.200. Število se je med vojno še povečalo, številni so zaradi posledic bombardiranja postali invalidi.

Projekt sta s prispevanjem sredstev v višini 440.500 evrov podprla tudi slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve ter Slovenska karitas, katerih predstavniki se bodo decembra udeležili otvoritve.

Ustvarjalci projekta rehabilitacijskega centra za otroke s posebnimi potrebami in invalide. Foto: Ana Kovač

Kompleks z več stavbami stoji na gozdni jasi daleč od mestnega vrveža, poleg pa teče reka, v kateri poleti mrgoli kopalcev. V obnovljeni stavbi bo 26 sob s kopalnicami, v katerih bo lahko nameščenih 70 otrok s posebnimi potrebami in invalidov. Vse bodo opremljene z alarmi, prek katerih bodo stanovalci lahko poklicali pomoč, če jo bodo potrebovali.

Kompleks je v osrčju neokrnjene narave. Foto: Ana Kovač

V preostalih zgradbah bodo imeli možnost različnih rehabilitacij in terapij, denimo senzorične terapije, na voljo pa jim bodo tudi logoped, psihoterapevt in splošni zdravnik. Vseskozi jim bodo pomagali prostovoljci. Stanovalci bodo lahko nastanjeni v centru tako dolgo, kolikor bodo potrebovali, odvisno od primera do primera, bivanje in rehabilitacija pa bosta v celoti brezplačna oziroma ju bo kril Karitas.

Na posesti so še cerkev, nogometno igrišče in otroška igrala, v prihodnosti pa nameravajo v bližini postaviti tudi ranč in organizirati terapevtsko zdravljenje s konji. Če bo vse teklo tako, kot mora, bodo prve skupine sprejeli maja 2024.

