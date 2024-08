Slovenija na čelu Varnostnega sveta

Slovenija s 1. septembrom za mesec dni prevzema predsedovanje Varnostnemu svetu Združenih narodov. Kljub predsedovanju sicer ne bo mogla določiti programa dela, ker je ta že vnaprej sestavljen, prevzela pa bo vlogo koordinatorja v Varnostnem svetu in bo lahko usmerjala razprave.

Kot poudarjajo na slovenskem zunanjem ministrstvu, se za predsedovanje Varnostnemu svetu intenzivno pripravljajo že več mesecev. Čutijo veliko odgovornost za mir, še zlasti zdaj, ko smo v obdobju največ konfliktov po drugi svetovni vojni. Slovenija bo v času predsedovanja VS delovala v skladu s tremi načeli: učinkovitost, transparentnost in spoštljivost.

Voditeljstvo za mir kot osrednji dogodek

V času slovenskega predsedovanja Varnostnemu svetu bo tudi zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Osrednji dogodek v času slovenskega enomesečnega predsedovanja bo razprava Voditeljstvo za mir (Leadership for peace), ki jo bo vodil slovenski premier Robert Golob. Na razpravi, na kateri pričakujejo udeležbo voditeljev večine članic VS, bo beseda tekla tudi o Ukrajini, Gazi in Sudanu. Poročal bo tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

Dejavnosti Tanje Fajon

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon bo 18. septembra vodila razpravo o izobraževanju žensk v Afganistanu, 19. septembra bo redna razprava o judovskih naselbinah na Zahodnem bregu, 26. septembra bo Fajonova za zaprtimi vrati vodila neformalno letno srečanje z voditelji države Arabske lige.

Varnostni svet je polariziran

Slovenski predstavnik v Varnostnem svetu Samuel Žbogar je pred kratkim v pogovoru za STA povedal, da je Varnostni svet trenutno polariziran, najbolj zaradi Ukrajine, kjer stalna članica Rusija krši ustanovno listino ZN, in Gaze, kjer se stališčem večine mednarodne skupnosti upira druga stalna članica, ZDA. Treba se bo ubadati tudi s številnimi drugimi krizami, s sudansko in drugimi v Afriki na čelu, je dodal.

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon bo septembra v Varnostnem svetu vodila tri razprave (Afganistan, izraelski naseljenci na Zahodnem bregu in letno srečanje z voditelji Arabske lige), premier Robert Golob pa bo v času zasedanja Generalne skupščine ZN vodil razpravo Voditeljstvo za mir. Foto: Matic Prevc/STA

Predsedujoča država mora ostalim 14 članicam Varnostnega sveta na začetku predstaviti svoj program dela, ki je po Žbogarjevih besedah že usklajen, predstavili pa ga bodo v torek, ko bo imel tudi novinarsko konferenco na sedežu ZN. Že ta konec tedna se je Žbogar za en mesec preselil v posebno pisarno predsedujočega blizu dvorane Varnostnega sveta.

Varnostni svet ima že dolga leta na dnevnem redu poleg Bližnjega vzhoda med drugim Ciper, Severno Korejo, Sirijo, Kosovo, Bosno in Hercegovino, Mjanmar in Haiti. V načrtu je še resolucija o podaljšanju sankcij v Sudanu in mandata večnacionalne misije na Haitiju.

1. januarja 2024 je Slovenija drugič v zgodovini postala nestalna članica Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov. Po prepričljivi izvolitvi s 153 glasovi in trimesečnem statusu opazovalke bo Slovenija nestalna članica Varnostnega sveta v obdobju 2024–2025. Slovenija bo v času zdajšnjega mandata v Varnostnem svetu najpomembnejšemu organu ZN predsedovala še decembra 2025.