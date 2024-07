Slovenija v Varnostnem svetu predlagala olimpijsko premirje v Gazi

Varnostni svet ZN mora od palestinskega gibanja Hamas in Izraela zahtevati dokončanje dogovora o premirju in zahtevati prekinitev bojev, dokler ne bo dogovora, je na današnjem zasedanju o položaju na Bližnjem vzhodu dejal veleposlanik Samuel Žbogar. To bi bilo po njegovih besedah olimpijsko premirje.

Člane Varnostnega sveta sta s položajem seznanila namestnica generalnega sekretarja za operacijsko podporo pri Agenciji ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA ) Antonia Marie De Meo in namestnik posebnega koordinatorja v Uradu posebnega koordinatorja ZN za mirovni proces na Bližnjem vzhodu Muhannad Hadi, ki sta opisala nadaljevanje nevzdržnega trpljenja za dva milijona prebivalcev Gaze.

Žbogar je uvodoma izrazil zadovoljstvo, da so se vse sedanje in bodoče članice Varnostnega sveta ZN pridružile skupnim zavezam glede UNRWA, tako kot tudi večina članic ZN. Pri pobudi za te zaveze je sodelovala Slovenija.

"UNRWA je plačala eno najvišjih cen v Gazi s 199 ubitimi uslužbenci in uničenimi ali poškodovanimi objekti. Ne glede na storilca je treba vse primere zanemarjanja mednarodnega humanitarnega prava kaznovati," je dejal Žbogar in tokrat posebej izpostavil potrebo po zaščiti invalidov.

Razočaranje, ker se nič ne spremeni

"V Varnostnem svetu smo imeli številna poročanja o humanitarnem položaju, o lakoti, amputacijah brez anestezije, o napadih na humanitarno in zdravstveno osebje. Sprejeli smo štiri resolucije, vzpostavili mehanizem za dostavo humanitarne pomoči, pozvali k premirju in izpustitvi talcev, vendar se ni veliko spremenilo," je dejal.

"Svojo vlogo vidimo v pošiljanju sporočil ali ponujanju predlogov, pritiskanju na tiste, ki imajo vpliv. Vsi se sprašujemo ali je to dovolj? Ali delamo dovolj, da končamo trpljenje v Gazi?" je dejal Žbogar in vztrajal, da se bodo trudili še naprej.

Zavzel se je, da naj Varnostni svet v središče svojih prizadevanj odslej postavi prebivalce Gaze in talce. "Za nas bi to pomenilo naslednje ukrepe: Od Izraela in Hamasa zahtevati sklenitev dogovora o prekinitvi ognja v kratkem roku; v času zaključevanja dogovora zahtevati prekinitev spopadov - olimpijsko premirje; če dogovor o prekinitvi ognja še vedno ne bo sklenjen, bi morali ukrepati in Hamas ter Izrael prisiliti v dogovor," je predlagal.