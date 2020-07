Slovenija je Združenemu kraljestvu postala zelena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski državljani, ki se odpravijo v Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, kakor tudi državljani Velike Britanije in Severne Irske, ki se v svojo domovino vračajo po bivanju v Sloveniji ali so skozi našo državo zgolj tranzitirali, od torka niso več obvezni napotiti se v 14-dnevno karanteno po prihodu v Združeno kraljestvo.

Britanski parlament in znameniti Big Ben v Londonu - od torka, 28. julija, potniki iz Slovenije ne glede na državljanstvo lahko vstopajo v Združeno kraljestvo brez obvezne 14-dnevne karantene. Foto: Srdjan Cvjetović

Za Britance boleča uvrstitev Španije v rdeče

Britance, ki množično dopustujejo v Španiji, je presenetila odločitev Londona, da od nedelje, 26. julija, vsi, ki v Združeno kraljestvo vstopajo iz Španije, morajo v 14-dnevno karanteno. Nezadovoljni so tudi letalski prevozniki in mnogi drugi, ki jim bo ta odločitev prizadela poslovanje in prihodke.

Ogorčen je tudi španski premier Pedro Sanchez, ki meni, da gre za nepravično potezo, češ da mnogi deli Španije imajo boljšo epidemiološko sliko kot Združeno kraljestvo. Žal pa španske številke, ki so pred kratkim zopet nevarno poskočile, gotovo ne delujejo pomirjujoče.

Slovenija (končno) prišla v zeleno ...

Dva dni pozneje pa je brez večjega medijskega hrupa začel veljati sklep, s katerim so na londonski seznam epidemiološko varnih držav dodali še štiri države, med njimi tudi Slovenijo. Ostale štiri države so Estonija, Latvija, Slovaška ter Sveti Vincencij in Grenadine.

V Sloveniji pa nas je presenetil prvotni britanski seznam, objavljen 3. julija, na katerem Slovenije ni bilo. Skoraj mesec dni je trajalo, da so v Londonu (končno) uvrstili Slovenijo na svoj zeleni seznam.

… Hrvaška (vsaj za zdaj še) ostaja na zelenem seznamu

Hrvaška, kjer številke le niso tako ugodne kot v Sloveniji, je bila že od začetka na londonskem zelenem seznamu in na njem ostaja še naprej.

Toda ravno danes so v britanskem tisku sprožili ugibanja, da bi Združeno kraljestvo lahko že v naslednjih dveh dneh iz zelene liste izločili Belgijo in Luksemburg ter da pozorno spremljajo tudi razmere na Hrvaškem.

Množične fantovščine in poroke bi lahko obubožale Dalmacijo

Morebitna izključitev Hrvaške z zelenega seznama Združenega kraljestva bi bil žebelj v krsto dalmatinskega in predvsem južnodalmatinskega turizma, ki je komaj začel kazati znake življenja tudi po zaslugi mnogih letalskih povezav z Združenim kraljestvom, ki so stekle komaj pred nekaj dnevi.

Čeprav v Istri in Kvarnerju dosegajo skoraj dve tretjini lanskega turističnega prometa, so v Dubrovniku še daleč od tega. Ne dosegajo niti tretjine lanskega turističnega prometa v tem obdobju, odhod Britancev pa bi pomenil nenadomestljivo izgubo.

Poroko preselili, da bi se izognili ukrepom

Žal pa Hrvaška še vedno ni sprejela ostrejših omejitev za množične zasebne dogodke, kot so fantovščine, poroke in pogrebi, ki tudi danes predstavljajo glavni vir na novo potrjenih okužb na Hrvaškem.

Teh je bilo danes 71, od tega se jih skoraj tretjina pripisuje eni sami poroki v kraju Hrvace v zaledju Splita, veliko pa jih je tudi z enega pogreba v bližnjem Imotskem.

Eno od žarišč je tudi fantovščina v vukovarsko-sremski županiji – ker so v tej županiji omejili število ljudi na porokah, se je ta poroka premestila v Našice in so tako izigrali preventivne ukrepe, je poročal hrvaški portal Indeks.hr. Čez nekaj dni bomo videli, ali bodo nove številke odražale to selitev poroke.