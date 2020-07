Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 71 okužb z novim koronavirusom, umrla je ena oseba. Včeraj so iz Hrvaške poročali o 41 novih okužbah v 24 urah.

Največ novih okužb so v zadnjih 24 urah potrdili v Splitsko-dalmatinski županiji, in sicer 26. Sledi Zagreb, kjer so potrdili 16 novih okužb in Istra, kjer imajo sedem novih okužb. Vseh aktivnih okužb skupaj je na Hrvaškem trenutno 753.

Končni podatki se sicer ne ujemajo vedno s seštevkom podatkov iz posameznih županij. Do razlike prihaja zaradi različnega časa objave podatkov po posameznih županijah. Tako je bil seštevek števila novih okužb iz posameznih županij danes najmanj 73.

Včeraj so iz Hrvaške poročali o 41 novih okužbah v 24 urah. V ponedeljek so poročali o 24 novih okužbah, v nedeljo o 65 novih okužbah, v soboto pa o 77 novih okužbah.

Največ 140 v enem dnevu

Število okuženih pri slovenski južni sosedi raste od druge polovice junija. Največ okuženih v enem dnevu so imeli 11. julija, in sicer 140. Do zdaj so na Hrvaškem potrdili 4.993 okužb, umrlo je 141 ljudi, naredili pa so 115.722 testov.

"Razmere na Hrvaškem niso povsem pod nadzorom"

Vodja slovenske svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović je včeraj dejala, da razmere na Hrvaškem niso povsem pod nadzorom. Število novih okužb na Hrvaškem je na dnevni ravni vsaj dvakrat tolikšno kot v Sloveniji ob manjšem številu opravljenih testov, je dejala Beovićeva. "Za razliko od Srbije in BiH sicer to število ne narašča, kar je najbrž posledica uspešnega lokalnega zamejevanja teh izbruhov."

Res pa je, kot poudarja Beovićeva, da so se v Sloveniji začeli pojavljati posamezni pozitivni primeri pri ljudeh, ki so se vrnili s počitnic na Hrvaškem. "Ne gre več za obiskovalce nočnih klubov, ampak za običajno obmorsko letovanje," je dejala. Kot je dodala, je za zdaj teh primerov malo – morda šest v zadnjem tednu. A če odziv ne bo pravočasen, se stvari razširijo, je še povedala.

Video: Planet TV

"Na Hrvaškem se moramo izredno, izredno paziti"

Pri bivanju na Hrvaškem, če se zanj vendarle morate odločiti, se moramo "izredno, izredno paziti", je dejala. "Treba je biti izrazito pozoren na vse ukrepe, ki veljajo tudi v Sloveniji, imeti čim manj stikov z drugimi ljudmi, tudi drugimi turisti," je dejala. Grožnja je precejšnja, nekatere evropske države so se odzvale bolj izrazito, je dejala in izpostavila Nizozemsko, ki je svojim državljanom priporočila, da se iz Hrvaške vrnejo.