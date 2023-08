Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo danes v znak podpore po hudih poplavah in ujmi obiskala Slovenijo. Spremljal jo bo evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.

Na povabilo premierja Roberta Goloba si bo von der Leyenova ogledala posledice poplav, ki so v zadnjih dneh prizadele Slovenijo. Skupaj bosta preučila tudi možnosti, kako bi lahko Evropska komisija podprla načrte Slovenije za obnovo in preprečevanje poplav.

Evropa podpira vse prebivalce, ki so jih prizadele uničujoče poplave v Sloveniji in Avstriji. Stojimo vam ob strani v teh težkih trenutkih.



V sredo, 9. avgusta, bom obiskala Slovenijo, da si bom na terenu ogledala razdejanje in se s pristojnimi pogovorila o podpori EU. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 7, 2023

Posledice razdejanja na Koroškem si bo ogledala od blizu

Ursula von der Leyen, ki je v vlogi predsednice Evropske komisije od 1. decembra 2019, se bo s slovenskim predsednikom vlade sestala v Kongresnem centru Brdo. Tam bosta opravila dvostranske pogovore o razmerah na terenu in možnostih podpore Evropske komisije. Sledil bo prelet s helikopterjem nad prizadetimi območji, med drugim nad Komendo, Mengšem, Kamnikom, Lučami, Ljubnim ob Savinji, Mozirjem in Črno na Koroškem, kjer bo helikopter tudi pristal. Von der Leyenova si bo posledice razdejanja na Koroškem, kjer je najhuje, ogledala od blizu.

Zatem se bosta s helikopterjem odpeljala v Ljubljano, kjer bo predsednica obiskala državni zbor in se srečala s predsednico Urško Klakočar Zupančič. Na izrednem plenarnem zasedanju bo nagovorila tudi poslanke in poslance.

Srečanje premierja Roberta Goloba s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Foto: Vlada RS

Poskušala bo najti rešitve, da se podobna katastrofa ne ponovi

Kot so poudarili v Bruslju, bo Von der Leyenova ob obisku Slovenije izrazila solidarnost in podporo po uničujočih poplavah, hkrati pa bo poskušali najti načine, kako lahko Evropska unija najbolj učinkovito podpre sanacijo in obnovo območij ter izvajanje preventivnih ukrepov, da se podobna katastrofa ne ponovi.

Premierju se ob obisku predsednice komisije zdi pomembno, da bodo skupaj preleteli najbolj prizadeta območja, da bi ji čim bolj "plastično in konkretno predstavili vse razsežnosti vremenske katastrofe". Želi si, da si von der Leyenova te podobe zapomni, ko bodo govorili o tem, ali je Slovenija upravičena do pomoči iz mehanizmov EU ali morebitnega rahljanja pravil glede prerazporeditve sredstev za okrevanje in odpornost.

Sloveniji bo namreč poleg že sproženih mehanizmov EU na voljo pomoč tudi iz drugih finančnih orodij EU, so pojasnili na komisiji. Tako bo lahko Slovenija predvidoma črpala sredstva iz evropskega solidarnostnega sklada, ki je namenjen predvsem obnovi po katastrofah, v pomoč pa ji bodo lahko sredstva tudi iz kohezijskega sklada in sklada Next Generation EU, ki je namenjen okrevanju EU po pandemiji covid-19.

Slovenije ne bo obiskala prvič

Von der Leyenova in Golob sta se sicer prvič srečala junija lani v Bruslju ob junijskem zasedanju Evropskega sveta.

Slovenije pa predsednica Evropske komisije ne bo obiskala prvič. Nazadnje se je tukaj mudila oktobra 2021, ko je na Brdu pri Kranju potekal Vrh EU-Zahodni Balkan.

Von der Leyenovo bo na obisku v Sloveniji spremljal evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič (desno). Foto: Vlada RS

Na prošnjo Slovenije zagnali evropski opazovalni program Copernicus

Evropska unija je na zaprosilo Slovenije sicer mobilizirala pomoč preko mehanizma za civilno zaščito. Francija, Nemčija, Avstrija, Češka, Hrvaška in Slovaška so že ponudile opremo, med drugim bagre, mostove, inženirske enote, tovornjake in osebje. Na prošnjo Slovenije je EU zagnala tudi evropski opazovalni program Copernicus za urgentno satelitsko spremljanje poplavljenih območij in zemeljskih plazov v Sloveniji.

"Smo v stalnem stiku z oblastmi v Sloveniji," so zagotovili v Bruslju. V Sloveniji imajo tudi že predstavnika EU, ki v štabu civilne zaščite Slovenije koordinira pomoč EU na terenu.

Golob je na izjavi po seji vlade in srečanju s predstavniki občin izrazil zadovoljstvo, da mehanizmi EU delujejo. Že isti dan po zaprosilu je namreč Slovenija začela prejemati tehnično pomoč. "Sami smo napisali, kaj želimo, točno to tudi dobivamo," je ugotavljal. V naslednjih fazah naj bi država po njegovih besedah zaprosila za humanitarno pomoč in razvlaževalnike.