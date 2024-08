Šefic: Rešitve za obnovo po poplavah in plazovih iščemo individualno

Z namenom pospešitve postopkov in predstavitve cenitev lastnikom objektov predstavniki službe za obnovo po poplavah in plazovih nadaljujejo individualne pogovore. Vodja službe in državni sekretar Boštjan Šefic je s sodelavci in predstavniki Občine Luče danes obiskal družino, katere objekt je predviden za odstranitev. Namena srečanja sta bila poiskati rešitev za nadomestitveno lokacijo in predstavitev cenitve za objekt, ki je predviden za rušitev.