Za omenjenih 85 objektov so namreč v dozdajšnjih postopkih pristojni ugotovili, da jih lahko s protipoplavnimi ukrepi ali sanacijo plazov ustrezno zavarujejo. Ne glede na to, da te ukrepe načrtujejo in jih bodo v naslednjem obdobju izpeljali, so se, kot je ob današnjem obisku Ljubnega ob Savinji dejal vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic, odločili, da bodo vseh 85 objektov še enkrat pregledali.

Kot je napovedal, jih bodo pregledali predstavniki državne tehnične pisarne, uprave za zaščito in reševanje, direkcije za vode in vladne službe za obnovo po poplavah. Nato bodo določili zelo kratkoročne ukrepe za to, da bodo tudi ti objekti zavarovani za primer ekstremnih vremenskih pojavov.

Sicer za vseh 343 objektov, ki so bili na prvem seznamu za odstranitev, zdaj vedo, kaj je treba narediti, je dejal Šefic. Zadnja strokovna mnenja, ki jih je državna tehnična pisarna pripravila, so trenutno v svetu za obnovo v potrjevanju, Šefic računa, da bo to kmalu urejeno. Nato sledi še zadnja razgrnitev in potem sprejem na vladi. "S tem bo seznam obdelan in izdani bodo vsi sklepi," je dejal.

Postopki zaključeni do konca septembra?

Glede obravnave tistih objektov, za katere se je medtem izkazalo, da bi jih morda morali umestiti na seznam objektov za odstranitev, poleg tega je tudi nekaj občin poslalo nekatere predloge za obravnavo, je Šefic dejal, da bo obravnava teh objektov zdaj bistveno lažja, saj so strokovne podlage narejene. Neuradno naj bi postopke glede teh dodatnih objektov končali do konca septembra.

Šefic je kot pomemben element v celotnem procesu poudaril cenitve objektov, ki, upoštevaje vse okoliščine posledic ujme in zakonodaje, niso enostavne. Povedal je, da imajo naročenih 130 cenitev, 60 cenilnih poročilih že imajo, nekaj jih še pričakujejo, druge bodo naredili do konca avgusta.

Na vprašanje, kaj se bo zgodilo, če se ljudjem iz objektov, predvidenih za odstranitev, v katerih zdaj še živijo, ne bo uspelo odseliti v nove objekte v predvidenem enem letu, je Šefic odgovoril, da bo v primeru upravičenih razlogov mogoče podaljšanje, a da je ambicija vseh, da se iz ogroženih območij čim prej izselijo.

Šefic se pred nedeljsko obletnico lanske ujme danes s predstavniki več državnih organov, med njimi sta tudi državni sekretar za okolje, prostor, podnebje in dialog z nevladnimi organizacijami v kabinetu predsednika vlade Jure Leben ter državna sekretarka z ministrstva za naravne vire in prostor Lidija Kegljevič Zagorc, ter novinarji mudi na terenskem obisku na nekaterih v lanski ujmi prizadetih območjih.