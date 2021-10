SDS bi organizatorje neprijavljenih protestov in nasilneže kaznovala

Po enem od predlaganih sklepov naj odbora pozoveta organe odkrivanja in pregona ter državno odvetništvo k uvedbi prekrškovnih, kazenskih in civilnih odškodninskih postopkov zoper organizatorje neprijavljenih protestov in nasilne protestnike.

Po enem od predlaganih sklepov naj odbora pozoveta organe odkrivanja in pregona ter državno odvetništvo k uvedbi prekrškovnih, kazenskih in civilnih odškodninskih postopkov zoper organizatorje neprijavljenih protestov in nasilne protestnike. Foto: Bojan Puhek

Odbora za pravosodje in za notranje zadeve bosta na nujni seji razpravljala o dolžnostih pristojnih organov, da zaščitijo pravni red v državi. Razpravo so zahtevali poslanci SDS, ki menijo, da pristojni organi zoper organizatorje neprijavljenih, včasih tudi nasilnih protestov in posameznike, ki grozijo politikom, ne ukrepajo dovolj učinkovito.

V SDS pojasnjujejo, da so se za zahtevo odločili zaradi številnih neprijavljenih protestov, ki potekajo v prestolnici. Ti so se pojavljali že pred sestavo trenutne vlade in se nadaljevali v času najbolj zaostrene epidemije covid-19, pri čemer so na protestih vzklikali grožnje s smrtjo predsedniku vlade Janezu Janši in privržencem SDS. Pred kratkim pa so se protesti spremenili tudi v nasilne izgrede.

Čeprav protesti nimajo prijaviteljev, je po navedbah SDS jasno, da jih organizirajo določeni javno izpostavljeni posamezniki. Ob tem so omenili stranko Resni.ca kranjskega politika Zorana Stevanovića in Jašo Jenulla kot organizatorja petkovih kolesarskih protestov. Na pozive različnih skupin pa so se odzvali tudi člani različnih kriminalnih združb, ki jih je mogoče videti na nezakonitih shodih, so zapisali.

Od najvišjih predstavnikov policije ter državnega tožilstva, sodišča in državnega odvetništva zato pričakujejo, da v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi in obveznostmi nemudoma ostro in učinkovito ukrepajo zoper organizatorje neprijavljenih protestov in posamezne nasilne protestnike.

Prepovejo naj organizirane shode

Upravno enoto Ljubljana naj bi odbora pozvala, da čim prej sprejme odločbo o prepovedi organiziranja shodov, zajetih v 6. členu zakona o javnih zbiranjih. Ta določba med drugim predvideva to možnost za shode, na katerih naj bi se izvajala kazniva dejanja oziroma naj bi se na njih pozivalo k izvajanju kaznivih dejanj.

Odbora naj poleg tega od državnega odvetništva zahtevata, da v zvezi z nasilnimi protesti oblikuje pravna mnenja, povezana z varstvom premoženjskih ter drugih pravic in interesov države. Prav tako naj oblikuje pravna mnenja o skladnosti mnenj in ravnanj državnih organov s prakso sodišč v Sloveniji in prakso mednarodnih sodišč, še predlagajo v SDS.