Redna seja DZ: kaj bodo poslanci vprašali Goloba?

Oktobrska redna seja DZ se bo začela s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu. Odgovarjal bo na vprašanja glede rasti ocene stroškov odprave posledic avgustovskih poplav, zdravstvene reforme, neusklajevanja socialnih transferjev in poziva Levice k priznanju Palestine kot samostojne države in k uvedbi sankcij zoper Izrael.

Poslanec NSi Aleksander Reberšek bo premierju zastavil vprašanje glede rasti ocene stroškov odprave posledic poplav, ki je iz prvotne ocene 500 milijonov evrov narasla na skoraj 10 milijard evrov. Na podlagi ocen, ki še niso dokončne, pa vlada že uvaja nove davčne obremenitve za ljudi in podjetja. "Vse to vzbuja dvome v iskrenost potez vlade in transparentnost porabe zbranih sredstev za popoplavno sanacijo," je navedel v najavi vprašanja. Premierja bo zato vprašal, kdaj bosta znani končna ocena škode in finančna konstrukcija sanacije ter uvedbo katerih davkov še načrtuje vlada za izvedbo sanacije.

Vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj bo premierja vprašal, ali je od zdravstvene reforme že odstopil, glede na to, da naj bi po vladni časovnici s 1. januarjem 2024 začele veljati spremembe na področju digitalizacije zdravstva, reforme plačnega sistema ter družinske in urgentne medicine. Kot kaže, pa se ta časovnica ne bo uresničila, poleg tega pa vladi ostajata le dobri dve leti mandata.

Vprašanja tudi iz Levice in SDS

Poslanec SDS Franc Breznik bo premierju zastavil vprašanje v zvezi s stališčem vlade do poziva Levice k priznanju Palestine kot samostojne države in k uvedbi sankcij zoper Izrael.

Poslanec Levice Milan Jakopovič pa bo premierja spraševal o razlogih za odločitev vlade, da pri pripravi zakona o izvrševanju proračunov kot varčevalni ukrep uvede neusklajevanje socialnih transferjev.