Golob povedal, zakaj je Prevolnik Ruplova najboljša izbira za ministrico za zdravje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poudaril je, da ima Prevolnik Ruplova njegovo politično in osebno podporo. "Bila je moja najtesnejša sodelavka v zadnjih treh mesecih, zato jo dobro poznam in verjamem, da bo s svojim delom to tudi opravičila," je pojasnil.

Poudaril je, da ima Prevolnik Ruplova njegovo politično in osebno podporo. "Bila je moja najtesnejša sodelavka v zadnjih treh mesecih, zato jo dobro poznam in verjamem, da bo s svojim delom to tudi opravičila," je pojasnil. Foto: STA

"Po širšem mnenju vseh deležnikov v zdravstvu Valentina Prevolnik Rupel predstavlja najboljšo mogočo izbiro za to mesto," je poudaril Golob.

Širok konsenz, ki da ga je bila kandidatka deležna tako med zdravstvenimi delavci in ekonomisti kot člani strateškega sveta in v medijih, je po njegovih besedah zelo jasen pokazatelj, da je prav Prevolnik Ruplova tista, ki lahko da najbolj učinkovite rešitve in odgovore na izzive, s katerimi se spopada slovensko zdravstvo po 30 letih zanemarjanja.

Uvajala se je tri mesece

Spomnil je, da je kandidatka leta 2008 doktorirala iz teme, ki govori o kakovosti in financiranju zdravstva. "Mislim, da bi težko našli osebo, ki je bolj podkovana od nje, da se spopade s temi izzivi," je dejal premier.

Njeno znanje pa ni le teoretično, pač pa je imela tudi tri uvajalne mesece, saj je od odstopa ministra Danijela Bešiča Loredana opravljala funkcijo državne sekretarke, zato natančno pozna tudi razmere na ministrstvu za zdravje, je spomnil Golob.

Prevolnik Ruplova svoje odločitve sklepa na podlagi podatkov in ne občutkov, zato Golob verjame, da bo skrajšala čakalne vrste in omogočila dostop do osebnih zdravnikov večjemu številu ljudi, kot ga ima danes. Njena ključna naloga bo tudi vpeljava kakovosti opravljenih storitev v način financiranja zdravstvene blagajne, je poudaril.

Kandidatka za ministrico za zdravje je v torek že uspešno prestala predstavitev pred pristojnim parlamentarnim odborom za zdravstvo. V predstavitvi je poudarila, da si je kot prioritete zastavila dostopnost, kakovost, neopredeljene in košarico pravic.

Glede na razmerja moči v DZ je pričakovati, da bo brez težav imenovana za ministrico za zdravje.