Znana kandidatka za novo zdravstveno ministrico #vŽivo

Po Tatjani Bobnar in Danijelu Bešiču Loredanu naj bi iz vladne ekipe odšla tudi minister za naravne vire Uroš Brežan in kmetijska ministrica Irena Šinko, neuradno poroča Večer. Uradnih potrditev sicer še ni. Medtem ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik ostaja na položaju. Predsednik SDS Janez Janša je že napovedal, da bo največja opozicijska stranka zoper ministrico vložila interpelacijo. Poslanec Gibanja Svoboda Borut Sajovic bo glede omenjenega dogajanja ob 14. uri podal izjavo. Spremljali jo bomo v živo.

"Kot kandidatka za zdravstveno ministrico bo predlagana Valentina Prevolnik Rupel. Je poznavalka zdravstvenega sistema in financ," je povedal poslanec Gibanja Svoboda Borut Sajovic.

Ajanovič Hovnikova zaenkrat ostaja ministrica, je potrdil Sajovic.

Usoda Brežana na ministrskem položaju je bila v zadnjih mesecih, kot piše Večer, večkrat pod vprašajem. O njegovem odhodu se je ugibalo, če bi se premier odločil za rekonstrukcijo vlade. Med najmanj priljubljenimi ministri naj bi sicer v zadnjih mesecih bili še ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko, minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda ter minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič. Tako Felda kot Papič naj bi ostala na položajih, še piše Večer, naj bi pa v zadnjih dneh v političnih krogih zaokrožila namigovanja, da je blizu odhodu tudi minister za podnebje, okolje in energijo Bojan Kumer, a po informacijah Večera za zdaj ostaja na položaju.

Ajanović Hovnikova ostaja na položaju, SDS napovedala vložitev interpelacije

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik pa kljub dvema aferama, ki sta v javnost prišli v preteklem tednu, ostaja na položaju. Predsednik SDS Janez Janša je sicer napovedal, da bo največja opozicijska stranka vložila interpelacijo zoper Ajanović Hovnikovo.

"Že deset dni je osrednja tema v Sloveniji ministrica za javno upravo," je zapisal Janez Janša, ki meni, da so kritike ministrice več kot upravičene. Ob tem pa imamo v državi tudi druge probleme, je opozoril in med njimi naštel, da je vlada ob vseh problemih že tri mesece brez ministra za zdravje. Obnova po ujmi je "daleč od optimalne, zima prihaja", migrantski pritisk na Slovenijo je najhujši po letu 2015, vlada pa obljublja nove nastanitvene kapacitete namesto zaščite meje in ljudi, je zapisal. Dodal je, da v Ekonomski in monetarni uniji inflacija pada, v Sloveniji pa raste. "Življenje je vse dražje," je dodal.

Janša o skrajšanju vladnih muk

"Da vladi skrajšamo muke ter omogočimo pristojnim ukvarjanje tudi z drugimi perečimi problemi, bo poslanska skupina SDS vložila interpelacijo zoper ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik," je zapisal. Pričakujejo sicer "enak rezultat kot pri prejšnji desni roki predsednika vlade Roberta Goloba", nekdanjem ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu, je še dodal.

Ajanović Hovnikova je namreč v zadnjih dneh deležna kritik zaradi visokih stroškov službene poti petčlanske delegacije ministrstva v New York, za katero je država odštela nekaj več kot 33 tisoč evrov. Ministrica je navedbe o neupravičenosti udeležbe sodelavk ministrstva v preteklih dneh zavrnila in stroške ocenila kot razumne. V bran ji je stopil tudi premier Golob.

Dvomi o transparentnosti razdeljevanja javnih sredstev

Pretekli teden pa se je Ajanović Hovnikova znašla tudi sredi dvomov o transparentnosti razdeljevanja javnih sredstev. Ministrstvo je namreč konec letošnjega marca objavilo javni razpis za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju v vrednosti 10,6 milijona evrov. Med največjimi prejemniki sredstev je tudi Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES) s sedežem v Mariboru. Vodi ga Kaja Primorac, ki je hkrati tudi direktorica in solastnica podjetja Smart center, katerega solastnica in direktorica je bila do sredine lanskega junija ministrica Ajanović Hovnikova.

Na ministrstvu so ob tem pojasnili, da je ministrica kot predstojnica ministrstva zgolj podpisala razpisno dokumentacijo in na predlog strokovne komisije tudi nadaljnje spremembe dokumentacije, ni pa nikoli sodelovala v nobeni fazi odločanja.