"Odločitev ni bila lahka, sprejemam jo z veliko mero odgovornosti," je uvodoma dejala Valentina Prevolnik Rupel.

Njene prednostne naloge so dostopnost do kakovostnega zdravstvenega varstva, vzdržnost financiranja in opredelitev košarice pravic, je poudarila.

"Do sistema, kjer so zdravstvene storitve, ki jih potrebuje vsak prebivalec, kakovostne, dostopne vsakemu prebivalcu, bomo lahko prišli samo v sodelovanju z vsemi deležniki. Upam, da bomo vsi skupaj zbrali toliko poguma in modrosti, da se bomo lahko osredotočili na prebivalce in njihove potrebe."

Prepričana je, da bo zdravstveni sistem po koncu njenega mandata vsaj nekoliko boljši, kot je danes, je še dejala.

Prevolnik Ruplova je po izobrazbi ekonomistka, leta 2009 je doktorirala na ljubljanski ekonomski fakulteti z naslovom Vpliv kvalitete življenja na postavljanje prioritet in na učinkovitost alokacije sredstev v zdravstvu.

Kot raziskovalka in znanstvena svetnica deluje na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani, kjer se ukvarja s področjem zdravstva in dolgotrajne oskrbe, prav tako je predsednica znanstvenega sveta Inštituta za ekonomska raziskovanja. Predava na DOBA Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije v Mariboru, je tudi članica strateškega sveta za zdravje pri predsedniku vlade.

V preteklosti je delala kot svetovalka ministra za zdravje ter kot svetovalka generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V zadnjih letih se ukvarja predvsem s področjem merjenja izidov zdravljenja in definiranjem kazalnikov kakovosti ter na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave, njeno širše področje delovanja pa je financiranje zdravstvenega varstva in zdravstveno zavarovanje ter vrednotenje zdravstvenih tehnologij.