Razkrita elektronska sporočila, ki jih je pošiljala Erika Žnidaršič

Erika Žnidaršič novinarja Požarja obtožuje, da posega v urednikovanje Jadranke Rebernik in oddajo Tarča. Foto: STA

Novinar Bojan Požar je na svojem spletnem portalu Pozareport.si objavil, da ga voditeljica oddaje Tarča na TV Slovenija Erika Žnidaršič obtožuje poseganja v urednikovanje odgovorne urednice informativnega programa TV Slovenija Jadranke Rebernik in oddajo Tarča.

Erika Žnidaršič je namreč Rebernikovi poslala elektronsko sporočilo, v katerem jo je prosila, da ustavi "te posege/pritiske zunanjih ljudi na svoje urednikovanje in posledično tudi na naše". "To se mi zdi podcenjujoče, da neki zunanji človek kar prevzema tvojo vlogo odgovornega urednika RTV-ja in nekaj določa," je dodala.

Prošnjo posredovala Požarju in tudi Urbaniji in Žnidaršičevi

Odgovorna urednica je njeno prošnjo posredovala Požarju, ki je zgodbo tudi objavil. Erika Žnidaršič se je kasneje odzvala na svojem profilu na Facebooku, kjer je zapisala: "Žalostno je, da interna komunikacija odteka iz hiše na tak način. 'Novinar' pa je 'pozabil' objaviti vso, zato sem jo primorana objaviti sama."



Iz elektronskega sporočila je razvidno, da je Rebernikova sporočilo posredovala Bojanu Požarju ter v vednost tudi direktorju TV Slovenija Urošu Urbaniji in Eriki Žnidaršič.