Raziskave potrjujejo varnost lokacije JEK2 v Krškem

Dosedanje potresne raziskave v Krškem so pokazale, da je območje obstoječe jedrske elektrarne (NEK) in načrtovanega drugega bloka (JEK2) z vidika potresne aktivnosti za te objekte primerno, so se na nekatere pomisleke tuje in domače javnosti odzvali v Gen energiji.

Krška kotlina velja za najbolj geološko, geotehnično in seizmološko raziskano območje v Sloveniji in širše, so na srečanju z novinarji v Ljubljani poudarili predstavniki družbe Gen energija. Predstavili so vse izvedene študije v zadnjih desetletjih na tem območju, ki so jih opravile ugledne strokovne institucije in mednarodno priznani strokovnjaki, izsledki študij pa so bili recenzirani tako doma kot v tujini. Trenutno je še v teku obsežen projekt verjetnostne analize potresne varnosti (PSHA), ki se je začel leta 2015. Njen neodvisni mednarodni pregled bo zaključen še letos.

Izsledki dosedanjih raziskav kažejo, da projektne potresne obtežbe (pomiki, hitrosti in pospeški tal) dovoljujejo varno obratovanje NEK in varno projektiranje, gradnjo in delovanje JEK2, v skladu z mednarodnimi jedrskimi standardi (IAEA, WENRA), slovensko ter evropsko regulativo.

"Potresni parametri na lokaciji morajo biti sicer upoštevani pri zasnovi oziroma dizajnu reaktorja, omogočajo pa varno obratovanje elektrarne in proizvodnje električne energije," je pojasnil Dejan Paravan, generalni direktor Gen energije. Na vprašanje, ali so ti parametri lahko odločilni pri izboru dobavitelja elektrarne, Paravan odgovarja pritrdilno.

V Gen energiji pojasnjujejo, da so jedrske elektrarne po svetu projektirane tako, da varno zdržijo vse zunanje vplive, tudi najmočnejše potrese. Od trenutno 440 delujočih jedrskih elektrarn na svetu jih je več kot 80 zgrajenih in varno obratujejo na območju zmernih ali visokih potresnih nevarnosti. Torej na podobno ali bolj potresno aktivnih območjih, kot je Krška kotlina. Slovenija je sicer na evropskem zemljevidu v območju zmernih ravni potresnih nevarnosti. Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) v svojih dokumentih navaja, da so bile jedrske elektrarne po vsem svetu v vsej zgodovini delovanja že izpostavljene močnim potresnim aktivnostim brez omembe vrednih poškodb.

Zanemarljiva tveganja za preseganje pomikov na površju

Aleš Jamšek, projektni inženir in strokovnjak za potresno varnost v družbi Gen energija, je podrobneje predstavil tudi projekt geotehničnih, geoloških in seizmoloških raziskav za JEK2, ki je bil izveden med leti 2008 in 2011. Ob zaključku tega projekta je eden izmed štirih partnerjev projekta, francoski inštitut IRSN, izrazil pomisleke glede seizmološke zmožnosti preloma Libna. Označil jo je kot aktivno prelomnico ter predlagal izvedbo verjetnostne analize nevarnosti površinskih pretrgov (PFDHA) za ugotovitev zmožnosti preloma v skladu z mednarodnimi standardi (IAEA, US NRC). Čeprav drugi partnerji projekta (BRGM, ZAG in GeoZS) niso izrazili podobnih pomislekov, je družba Gen naročila analizo PFDHA in njeno mednarodno neodvisno recenzijo. Raziskava je pokazala, recenzija pa potrdila, da je verjetnost premikov prelomov izjemno majhna in nepomembna ter jih ni treba obravnavati za nadaljnjo študijo novega objekta.

Leta 2013 je sledila analiza PFDHA. Ta je ugotovila, da tako za vzhodno kot zahodno lokacijo v Krškem obstajajo izjemno majhna, zanemarljiva tveganja za preseganje pomikov na površju za inženirske potrebe. To pomeni, da je verjetnost 1:1 milijon, da se bo na površju zgodil pomik za en milimeter (ustreza verjetnosti zadetka na loteriji) oziroma 1:10 milijonov, da bo pomik dosegel pet centimetrov. Gre za tako majhne verjetnosti, da so se tako izvajalci študije kot neodvisni mednarodni recenzenti strinjali, da je nevarnost zanemarljiva in ne predstavlja tveganja za obstoječo in tudi ne za novo jedrsko elektrarno, je pojasnil Jamšek.

Do referenduma napovedujejo objavo niza študij in podatkov

Gen energija je včeraj od ministrstva za okolje, podnebje in energijo prejela poziv k pripravi ključnih podatkov za lažje odločanje volivcev na referendumu o JEK2, ki bo predvidoma novembra. Do oktobra obljubljajo objavo niza študij, analiz in podatkov. Precej jih že imajo, pripravo nekaterih pa bodo še naročili, zatrjujejo. Vse bodo posredovali resornemu ministrstvu in jih objavili na spletni strani www.jek2.si.

"Ni torej res, da ne vemo ničesar. Ni pa tudi res, da vemo vse," je dejal Paravan. Po njegovih besedah vedo že zelo veliko, o nekaterih zadevah sto odstotkov, o drugih 80 odstotkov. Slika pa mora biti povsem jasna do končne investicijske odločitve, ob pozitivnem razpletu dogodkov predvidene v 2028, je sklenil.