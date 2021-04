Policija zanika Jelinčičeve očitke o maščevanju v primeru Ivanuše

Na PU Maribor so zavrnili navedbe Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s postopkom konec tedna v Ormožu, v katerem so policisti obravnavali njegovega vinjenega strankarskega kolega in poslanca Janija Ivanušo, da je šlo za maščevanje.

Na PU Maribor so zavrnili navedbe Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s postopkom konec tedna v Ormožu, v katerem so policisti obravnavali njegovega vinjenega strankarskega kolega in poslanca Janija Ivanušo, da je šlo za maščevanje. Foto: Nebojša Tejić/STA

Na mariborski policijski upravi so danes zavrnili navedbe predsednika SNS Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s postopkom konec tedna v Ormožu, v katerem so policisti obravnavali njegovega vinjenega strankarskega kolega in poslanca Janija Ivanušo, da je šlo za maščevanje. Ob tem so spomnili tudi na problematiko alkohola na podravskih cestah.

Čeprav na policiji ob sredinem razkritju dogodka v medijih o tem niso želeli govoriti, saj da gre za varstvo osebnih podatkov, so se danes glede postopka policistov na območju ormoške policijske postaje oglasili in zadeve pojasnili v sklopu pravice do odgovora po predpisih o medijih, saj je bila, kot so poudarili, z objavljenimi informacijami prizadeta pravica in interes policije.

Kot so pojasnili, so ormoški policisti tistega dne izvajali nadzor cestnega prometa, pri tem pa so ustavili in opravili nadzor tudi pri vozniku, za katerega se je izkazalo, da je pod vplivom alkohola. Ob tem so zagotovili, da je bil ta v opravljenem policijskem postopku obravnavan enako kot vsak drug voznik v takih okoliščinah.

Z objavljenimi informacijami prizadeta pravica in interes policije, pravijo na Štajerskem. Foto: Ana Kovač

Vsak ima možnost pravnega varstva

Na policiji so še spomnili, da ima vsak posameznik, ki meni, da so mu bile v policijskem postopku kršene pravice, možnost pravnega varstva.

Prav tako so opozorili, da je alkohol v prometu na območju Policijske uprave Maribor še vedno precej prisoten. Posebej visok je delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki je lani znašal kar 50 odstotkov. Ker gre za izstopajočo problematiko, ji bodo policisti tudi v prihodnje namenili veliko pozornosti, so še dodali.

Zmago Jelinčič Plemeniti meni, da je šlo za maščevanje. Foto: STA

Jelinčič meni, da je šlo za maščevanje

Jelinčič je v sredo medijem pojasnjeval, da je po njegovi oceni šlo za zasedo in maščevanje komandirja policijske postaje Ormož, ki mu je poslanec pred nekaj meseci postavil poslansko vprašanje v zvezi z njegovim delom.

Kot je prvak SNS dejal za STA, je imel poslanec zgolj namen umakniti avto s prireditvenega prostora ter se zatem s taksijem odpeljati domov. Takoj na križišču ga je po Jelinčičevih navedbah čakala policija.