Na protestih v podporo Navalnemu aretirali več kot 1.700 ljudi

V Sankt Peterburgu so aretirali največ ljudi, in sicer 806. Foto: Guliverimage

Ruska policija je na protestih v podporo zaprtemu opozicijskemu politiku Alekseju Navalnemu, ki so potekali po vsej Rusiji, aretirala najmanj 1.770 ljudi, je razvidno iz podatkov nevladne organizacije OVD-Info. Protesti so bili ob večtisočglavi množici še vedno manjši v primerjavi z začetkom leta, ko se je zbralo po več deset tisoč ljudi.

Protesti v podporo Navalnemu, ki gladovno stavka, ker mu v zaporu ne zagotovijo ustreznega zdravljenja, so potekali v več deset ruskih mestih. V Moskvi se je zbralo okoli 6.000 ljudi, v Sankt Peterburgu pa okoli 4.500.

Največ ljudi so aretirali v Sankt Peterburgu, in sicer 806, sledi mesto Ufa z 119 aretacijami. V Moskvi so medtem aretirali 29 ljudi.

Protestniki zahtevajo Putinov odstop

V Moskvi so protestniki pozivali predsednika Vladimirja Putina k odstopu. Mestne oblasti so ljudi že pred protesti pozvale, naj se jih ne udeležijo. Zatrdili so, da bodo storili vse, da bodo zagotovili javni red. Ravno v sredo je imel Putin letni nagovor naroda.

Kljub veliki množici pa je bilo ljudi precej manj kot na shodih v začetku leta, ko se je na ulicah ruskih mest v podporo Navalnemu zbralo po več deset tisoč ljudi. Opozicijski politik je bil januarja aretiran po vrnitvi v domovino iz Nemčije, kjer je bil več mesecev na zdravljenju po zastrupitvi z živčnim strupom. Zdaj prestaja dveinpolletno zaporno kazen, ki ga je doletela v povezavi s starimi obtožbami goljufije.