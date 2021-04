Maraton merjenja hitrosti policisti pri nas opravljajo že sedmo leto zapored in pri tem opažajo, da je na ta dan v primerjavi z dnevi, ko izvajajo redne kontrole, zelo malo prekoračitev hitrosti.

"Vozniki so seznanjeni tako s potekom akcije kot tudi verjetno z lokacijami, kar se rezultira v tem, da je promet umirjen," pravi Boris Božič. Foto: Printscreen PlanetTV "Ta današnji nadzor poteka, bom rekel, nekako pričakovano glede na izkušnje iz zadnjih let, sploh z medijsko podporo vas, novinarjev, se pozna vsako leto, da so vozniki seznanjeni tako s potekom akcije kot tudi verjetno z lokacijami, kar se rezultira v tem, da je promet umirjen, da vozniki vozijo v skladu s predpisi," pravi Boris Božič s PU Ljubljana.

Namen ni kaznovanje, pač pa spreminjanje navad voznikov

V vseevropski akciji SPEED pod vodstvom Evropske mreže prometnih policij ROADPOL je pri nas sodelovalo več kot 200 policistov. Osnovni namen današnjega maratona ni kaznovanje, ampak spreminjanje navad voznikov, z njim pa želijo doseči, da bi vozniki tak način vožnje obdržali tudi potem, ko se poostren nadzor zaključi.

Da gre pri tej akciji resnično za ozaveščanje voznikov, potrjujejo tudi opozorilni letaki, ki jih delijo policisti. "Letaki so neke vrste opozorila, da si vozniki lahko preberejo, kako na primer vplivajo uporaba mobitela, prekoračitev hitrosti ali pa neuporaba varnostnega pasu na varnost v cestnem prometu," je povedala Marjana Ban s PP Domžale.

Poostren nadzor hitrosti bo potekal vse do konca tedna. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Poostren nadzor hitrosti vse do konca tedna

Tistim, ki so kljub napovedani akciji in objavljenim mestom meritev hitrost prekoračili, so policisti tudi danes izdajali kazni in opozorila. " Policisti lahko izdajamo opozorila storilcem prekrškov v primeru, kadar niso stranska sankcija kazenske točke oziroma so prekrški milejše oblike oziroma niso neznatnega pomena," še dodaja Banova.

Sredino 12-urno maratonsko merjenje so zaključili ob 18. uri, kljub temu pa bodo policisti hitrost poostreno nadzirali še vse do konca tedna.

