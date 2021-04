Drama v Celju: voznik BMW-ja bežal in skoraj zbil policistko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med današnjo jutranjo prometno konico v Celju je voznik BMW-ja z nevarno vožnjo ogrožal preostale udeležence v prometu, so sporočili s policije. Po obvestilu o dogajanju je policija takoj ukrepala in okoli sedme ure zjutraj poskušala vozilo ustaviti na Kidričevi ulici v Celju.

Voznik policijskih znakov za ustavljanje ni upošteval in je z neprilagojeno hitrostjo odpeljal v smeri Hudinje. Med begom pred policisti je na več križiščih prevozil rdečo luč, po Mariborski ulici pa je vozil po nasprotnem voznem pasu. Ko ga je možem v modrem uspelo dohiteti in so ga poskušali ustaviti z zaporo, je zapeljal proti policistki, ki ji je uspelo odskočiti, je pa poškodoval policijsko vozilo. Voznika jim je vendarle okoli 7.15 uspelo prijeti na Ulici bratov Dobrotinškov, od koder je poskušal pobegniti peš.

37-letni Celjan, ki so ga policisti v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi cestnoprometnih prekrškov in kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete, je vozil brez vozniškega dovoljenja, na vozilu pa je imel nameščeni dve različni ukradeni registrski tablici.

Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja so mu policisti vozilo zasegli ter ga zaradi nevarne vožnje, suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja in posesti ukradenih registrskih tablic kazensko ovadili.