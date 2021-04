Pakistanec v Slovenijo nezakonito pripeljal 41 tujcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska policija je Pakistancu odvzela prostost in nadaljuje ugotavljanje vseh okoliščin, postopki z ostalimi tujci pa še potekajo.

Brežiški policisti so v okolici Malih Vodenic v ponedeljek prijeli pakistanskega državljana, ki je vodil skupino 18 državljanov Bangladeša in 23 državljanov Pakistana ter jim omogočil nezakoniti prehod državne meje, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Policija je Pakistancu odvzela prostost in nadaljuje ugotavljanje vseh okoliščin. Po zaključeni preiskavi ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.