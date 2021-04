S traktorjem zapeljal v prepad

Med vožnjo po cesti iz Gorenjega Loga proti Drobočniku je zadaj pripeti kovinski plato iz neznanega razloga nenadoma padel s traktorja in se zaril v asfaltno površino. Posledično je traktor zaneslo desno na strmo brežino, kjer se je začel kotaliti. Voznik je po približno petih metrih padel iz kabine traktorja in tam obležal vse do prihoda reševalcev, traktor pa se je nato kotalil še 60 metrov do kamnitega prepada in po približno 20-metrskem padcu pristal na železniških tirih.

Voznik preživel

Zatem se je skotalil še približno sto metrov po strmem pobočju do reke Soče in obstal na levem prodnatem bregu reke pod jezom Selo, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Po nesreči so poškodovanca na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin in ga z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnji preventivni pregled v šempetrsko bolnišnico.

Traktorja še niso odstranili

Na kraj nesreče so prišli tudi strokovni delavci Slovenskih železnic, ki so poskrbeli za varnost v železniškem prometu. Železniška proga med postajama Most na Soči in Avče je bila po 15. uri dobre pol ure zaprta. Nastalo škodo na železniški infrastrukturi pristojne službe še ocenjujejo, poškodovali so se leseni pragovi na železnici, kovinske ograje in telekomunikacijski kabli.

Zaradi strmega in težko dostopnega terena se danes nadaljuje tudi odstranjevanje traktorja. Tolminski policisti še zbirajo dodatna obvestila in bodo glede na vsa ugotovljena dejstva podali ustrezen ukrep zoper 27-letnega voznika.