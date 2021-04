Znanih je 589 lokacij: tu danes policisti merijo hitrost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo od 6. do 18. ure potekal tako imenovani maratonski nadzor hitrosti. Policija je objavila 589 lokacij, kjer bodo danes merili hitrost.

Ta teden poteka nacionalna preventivna akcija Hitrost. Maraton nadzora hitrosti bo potekal na 589 vnaprej napovedanih lokacijah oziroma relacijah, kjer bo hitrost merilo 208 policistov.

Maraton nadzora hitrosti bodo v Sloveniji izvedli sedmo leto zapored. Izkušnje iz preteklih let kažejo, da policisti na dan nadzora ugotovijo zelo malo prekoračitev hitrosti. Takrat hitrost prekorači okrog 3,5 odstotka voznikov, medtem ko ob izvajanju rednih kontrol ugotovijo okrog 8 odstotkov prekoračitev.

Foto: Uroš Modlic

V letu 2020 so kljub manjšemu obsegu prometa ugotovili kar 116.180 kršitev s področja hitrosti, kar je skoraj 2.000 kršitev več kot v letu 2019 (114.225). V letošnjem letu 2021 (do 12. aprila) je bilo takšnih že 37.577 kršitev. Lani je življenje zaradi neprilagojene hitrosti izgubilo 27 oseb, letos do začetka aprila pa že sedem.

“Osnovni namen nadzora ni usmerjen v kaznovanje voznikov, temveč v spreminjanje njihovih vozniških navad. Vožnja v skladu s predpisi od voznikov zahteva, da spremljajo prometno signalizacijo in se ravnajo po omejitvah hitrosti, nikakor pa ni namen nadzora, da bi vozniki v pričakovanju kontrol vozili nerazumno počasi in s tem ovirali promet. Od voznikov torej pričakujemo, da poznajo omejitve hitrosti in da jih vseskozi spoštujejo, predvsem pa da takšen vzorec vožnje obdržijo tudi takrat, ko ni nadzorov,” pravijo na slovenski policji.