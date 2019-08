Protest sindikata kmetov proti divjim zverem podpirajo tudi v KGZS

Sobotni protest, ki ga v luči vse pogostejših napadov volkov na domače živali pripravlja Sindikat kmetov Slovenije, podpirajo tudi v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS). Kot so poudarili, dozdajšnja opozorila o prepočasnem izvajanju zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka namreč niso zalegla.

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) so prepričani, da je prav prepočasno izvajanje zakona krivo, da se napadi zveri na domače živali še vedno in vse pogosteje pojavljajo. Shod pod geslom Slovenija ne bo zverinjak!, ki bo potekal v soboto na trgu v Velikih Laščah, zato podpirajo. Pričakujejo tudi, da bodo pristojni našli prave rešitve, predvsem pa hitreje izvajali tisto, kar jim že zdaj omogoča zakonodaja.

NSi: Nesprejemljivo je, da prošnje kmetov ostajajo neuslišane

Kmetom so podporo v boju proti zverem izrazili tudi v strankah NSi in SLS. Po ocenah predsednika Kmečke zveze NSi Janeza Beje je čas za potrpljenje kmetov že zdavnaj minil, zato je vse člane pozval, naj se udeležijo protestnega shoda in tako izrazijo nezadovoljstvo z reševanjem težave namnožitve divjih zveri, so sporočili iz NSi.

Do zadnjega napada volkov na rejne živali je prišlo v vasi Jurišče, nedaleč od Pivke. Foto: STA

"Zaradi neodzivnosti vlade in pristojnih institucij imajo kmetje vedno večjo škodo, mnogi med njimi pa že izgubljajo voljo do kmetovanja. To je nedopustno, saj bi morala država kmetovanje in obdelovanje zemlje v bolj odročnih krajih Slovenije še dodatno spodbujati in podpirati, ne pa da se obnaša mačehovsko in kmetom deli prazne obljube," je poudarila poslanka NSi Iva Dimic.

V NSi in Kmečki zvezi NSi zato pozivajo vlado, naj nemudoma ukrepa in v skladu s svojimi pristojnostmi ustrezno poskrbi za zaščito državljanov in njihovega imetja. "Nesprejemljivo je, da prošnje kmetov po ureditvi alarmantnih razmer in zmanjšanju števila zveri že več mesecev ostajajo neuslišane," so še dodali.

SLS: To je cinizem brez primere

V SLS so podporo sindikatu za protest izrazili že v ponedeljek. Kot so poudarili, podpirajo zahteve prizadetih kmetov in drugih občanov, da se volkove ohrani samo na ožjem območju kočevskih gozdov, drugje po Sloveniji pa se v celoti odvzamejo iz narave, "če želimo ohraniti obdelano, poseljeno in varno podeželje, kjer se bo kadarkoli vsak lahko varno sprehajal in ki bo Sloveniji lahko zagotovilo pridelavo dovolj kakovostne hrane".

V sindikatu kmetov zaradi vedno bolj pogostih napadov volkov na domače živali zahtevajo tudi odstop okoljskega ministra Simona Zajca. Foto: STA

"SLS priznava vladi, da je v zadnjem obdobju poskušala delno sanirati dozdajšnje lastno napačno delovanje v zvezi z zvermi in dolgoleten napačen pristop prejšnjih vlad. Žal pa so ukrepi ne le prepozni, pač pa tudi premalo konkretni in nekateri dobesedno predstavljajo žalitev kmetov in drugih ljudi na podeželju. Odrediti izreden odstrel volkov, potem pa onemogočati odstrel s pogoji, ki ščitijo volkove bistveno bolj kot domače živali in ljudi, je cinizem brez primere," pravijo v SLS.

Če bo kljub vedenju o alarmantnem stanju zaradi napadov volkov prišlo do napada volka na človeka, bodo v SLS zahtevali kazensko in materialno odgovornost pristojnega ministra. V SLS zaradi objektivne odgovornosti za nevzdržno stanje, ki ga povzročajo vsakodnevni napadi zveri, podpirajo tudi zahtevo za odstop ministra za okolje in prostor Simona Zajca.

V sindikatu kmetov zahtevajo odstop ministra Zajca

Zahtevo po odstopu ministra je v torek na POP TV izrazil predsednik sindikata Anton Medved in ob tem poudaril, da se bliža novo šolsko leto, v sindikatu pa da se bojijo, da bo v primeru neukrepanja prišlo do katastrofe in da bo volk napadel otroka. Kot mu je odvrnil Zajc, razume bojazen, da bi volk napadel otroka, in upa, da do tega ne bo prišlo.

Spomnil je, da je interventni zakon za obe zavarovani zveri, torej medveda in volka, sprejet in da se izvaja, redni odlok pa da se pripravlja v sodelovanju s stroko, ki bo tudi ocenila optimalno število osebkov. Ob tem je poudaril, da so njegova vrata za kmete odprta in da si želi, da niso na nasprotnih straneh.

Kot so danes pojasnili v sindikatu, zahtev za sobotni protest še niso v celoti oblikovali, to bodo storili v prihodnjih dneh. So pa poudarili, da si od pristojnih želijo, da se določijo območja, kjer zveri lahko bivajo, da se ob tem določi tudi njihovo število in da se aktivno začne upravljati z njimi.