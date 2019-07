Pivčeva: Upravljanje s populacijo divjih zveri je treba prepustiti stroki #video

V občini Bloke zaradi napadov volkov vladajo izredne razmere. Lani so v celem letu zabeležili tri napade volkov, letos pa že 23. Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec je v četrtek zvečer obiskala kmete in med drugim preverila, kako se izvaja nočna straža pašnikov.

Konec junija je začel veljati interventni zakon o odstrelu. Doslej so lovci odstrelili 38 rjavih medvedov in nobenega volka. Na Blokah so od uveljavitve zakona do zdaj odstrelili dva medveda, in to kljub temu da se število napadov ni povečalo, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Škoda, ki jo kmetom povzročajo volkovi, se je povečala za skoraj desetkrat

Pri volkovih je stanje povsem drugačno. Škoda se je do sredine julija glede na celotno lansko leto povečala za skoraj desetkrat. "Kričal sem na ves glas. Ko sliši tuljenje krav in ko poznaš svoje živali, točno veš, da nekaj ni v redu. Potem pa sem zagledal volka na ovci," napad volka na drobnico opisuje domačin Jure Ponikvar.

Odkar so se začeli napadi, nočne straže izvajajo vsakodnevno vsaj nekaj ur. A električni pastirji in nočne straže še zdaleč niso celovita in zadostna zaščita, na problematiko napadov zveri je potrebno pogledati s širše perspektive, je med obiskom oškodovanih kmetov dejala kmetijska ministrica Aleksandra Pivec.

Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec je v četrtek zvečer v občini Bloke obiskala kmete, ki jim škodo povzročajo predvsem volkovi. Foto: Planet TV

"Vendar pa obstaja tudi problem prenamnožitve divjih zveri, predvsem volka in medveda, dejansko pa gre tudi za izjemno nenavadno obnašanje, saj populacije obeh vrst prihajajo popolnoma v naselje, večina škodnih primerov pa se zgodi popolnoma ob hišah," je dejala Pivčeva.

"Vsako noč smo v strahu, da se bo nekaj zgodilo"

Na kmetiji Kraševec so v preteklih tednih imeli dva napada, ostali so brez treh glav živine. "Vsako noč smo v strahu, da se bo nekaj zgodilo. Vsak večer in vsako jutro preštejemo živino, dostikrat tudi ponoči. Če slišimo kakšne glasove, moramo pogledati," pripoveduje Rafael Kraševec.

Konfliktni primeri zaradi volkov so se na Blokah samo do julija povečali za dvakrat in pol glede na celotno lansko leto. Lani so našteli tri napade volkov, letos že 23. "Včeraj je bilo tudi izdano obvestilo oziroma na nek način dovoljenje, da lahko v skladu z interventnim zakonom začnejo izvajati odstrel volka na tem najbolj perečem oziroma najbolj obremenjenem območju," pojasnjuje vodja območne enote Zavoda za gozdove Slovenije Anton Smrekar.

Kdaj bo do odstrela volkov dejansko prišlo, je za zdaj še nemogoče napovedati. Foto: Getty Images

Kdaj bo do odstrela volkov dejansko prišlo, je za zdaj še nemogoče napovedati, je pa spodbudno novico za kmete imela vsaj ministrica Pivčeva. V Bruslju so namreč soglašali s predlogom zvišanja deleža sofinanciranja zaščitnih ograj in pridobivanja pastirskih psov, ki je po novem tako do 90-odstoten.

Pivčeva: Upravljanje s populacijo divjih zveri je treba prepustiti stroki

"Nikakor pa se ni možno izogniti temu, da bo potrebno upravljanje s populacijo divjih zveri prepustiti stroki in da bo moralo pridi do sistema, ko bo v Sloveniji prihajalo do rednega odvzema teh živali iz narave, da ne bi prihajalo do tako nenavadnih situacij, obnašanja in gibanja divjih zveri na območjih, za katera to ni običajno," je še opozorila Pivčeva.

Kmetje menijo, da bi odločanje o populaciji zveri moralo biti v prvi vrsti njihovo, obenem pa upajo, da se nevladne organizacije ne bodo pritožile na načrtovane odstrele, so še poročali na Planetu.