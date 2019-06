Medvedka, ki jo iščejo lovci, se je vrnila v vas - tokrat v čebelnjak

Po tednu dni iskanja lovci na območju Vrha nad Želimljami niso našli medvedke z dvema mladičkoma, ki je preteklo soboto napadla in poškodovala 80-letnico. V noči s petka na soboto se je medvedka sicer vrnila v čebelnjak soseda napadene gospe. Odločba, ki lovcem dovoljuje odstrel medvedke in obeh mladičev, poteče danes - bo podaljšana?

Spomnimo, da je medvedka z dvema mladičema na muhi lovcev pristala prejšnjo soboto, ko je napadla 80-letno prebivalko Vrha nad Želimljami.

Kot nam je pred dnevi pojasnil Mitja Spindler, starešina škofljiške lovske družine, naj bi gospa 20 minut poslušala jokanje, stokanje mladičkov, ki po zvoku spominja na glas otroka v stiski. Ko se je odzvala in stopila približno 20 metrov stran od hiše, da bi preverila, kaj se dogaja, pa jo je medvedka napadla.

Po napadu je kmetijsko ministrstvo izdalo ustno odločbo za odstrel medvedke in tudi njenih dveh mladičev s soglasjem agencije za okolje (Arso), ki je pristojna za odstrel v izjemnih primerih.

Medvedka tokrat v sosedovem čebelnjaku

Teden dni kasneje lovci medvedke še niso našli, čeprav se je konec tedna vrnila v vas.

"V noči s petka na soboto je medved v čebelnjaku sosednje hiše od tiste, v kateri prebiva napadena gospa, razbil panj. Ocenjujemo, da je šlo za isto medvedko, saj je malo verjetno, da bi bil na območju še en medved ali celo medvedka," nam je povedal Spindler, ki je tudi član tričlanske intervencijske skupine Zavoda za gozdove Slovenije, pristojne za odstrel medvedke.

Spindler sicer pravi, da težko trdi zagotovo, a meni, da so k njeni vrnitvi v naselje zelo verjetno prispevali aktivisti, ki v želji, da bi preprečili njen odstrel, zadnje dni hodijo po želimeljskih gozdovih in ropotajo z lonci ter pokrovkami, da bi medvede pregnali globlje v gozd.

Da to počnejo, nam je med tednom povedal Spindler (več v članku Z lonci in pokrovkami ropotajo po gozdu, da bi medvedko rešili pred lovci), odziv aktivistov pa si lahko preberete v članku Aktivisti: Res je, v gozdu namenoma zganjamo hrup.

Aktivisti so, nasprotno od lovcev, prepričani, da medvedka ni nevarna za ljudi. "V tem času je samo zaščitniška do svojih mladičev. Nevarna je samo toliko, kot so nevarni vsi drugi medvedi." Foto: Getty Images

Danes sestanek o podaljšanju odločbe o odstrelu

Foto: STA "Tako početje je neodgovorno, nevarno in huligansko, predvsem pa brez učinka. Če bi to delovalo, bi ne nazadnje lahko lovec šel v gozd in trikrat ustrelil v zrak, pa bi se medved umaknil," je tudi danes v telefonskem pogovoru ponovil Spindler, ki pravi še, da so aktiviste nazadnje opazili včeraj.

Opozarja, da je vznemirjanje divjadi tudi prekršek, za katerega lahko lovski inšpektor posamezniku izreče globo v višini do 1.200 evrov.

Po njegovem mnenju je ropot dodatno razdražil medvedko, ki je lovci v zadnjem tedni niso našli. Danes sicer odločba o odstrelu poteče. Na vprašanje, kdo bo odločal, ali jo bodo podaljšali, Spindler pojasni:

"Danes proti večeru se bo naša intervencijska skupina ponovno sestala in preverila stanje. Morda so prebivalci zaznali kakšne nove okoliščine, ki jih niso sporočili interventnim službam. Sam razbit čebelnjak še ni razlog za podaljšanje, če bodo domačini izrazili strah pred medvedko, pa bomo verjetno dali pobudo za podaljšanje. O tej potem odloča Arso."

Ob tem Spindler pove še, da se medved, ki okusi slast medu, zelo verjetno vrne.

Varnost ljudi prva naloga lovcev

Spindler ponovno pove, kar nam je povedal že sredi tedna: da je odstrel medvedov, sploh medvedke z mladičema, težka naloga tudi za lovce. A kot pravi, je na prvem mestu varnost ljudi. "Taka žival ne more biti v bližini ljudi," pravi.

Spomni se primera izpred nekaj let, ki se je zgodil na območju bližnje vasi Kurešček (nad Igom). "Medvedka se je nekaj časa pojavljala v vasi, a ni napadala ljudi, temveč je vdirala v vse kurnike po vasi. Na koncu je bil odobren odstrel - pa ne zaradi škode lastnikov kokoši, temveč zaradi njenega zahajanja v neposredno bližino vasi."