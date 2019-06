Aktivisti: Res je, v gozdu namenoma zganjamo hrup

"Res je, kar pravi starešina Lovske družine Škofljica, da v gozdu povzročamo ropot hrup in še marsikaj drugega," so nam potrdili aktivisti, ki se zavzemajo za preživetje medvedke in njenih dveh mladičev. Kot smo že poročali, ustna odločba za odstrel mladičkov in medvedke, ki je preteklo soboto napadla in poškodovala 80-letnico, poteče v nedeljo. Zaščitniki živali zato medvedjo družino na vsak način poskušajo pregnati, da je lovci ne bi našli in ubili.

Skupino aktivistov, ki že več dni z lonci in pokrovkami povzročajo hrup v gozdu, po pojasnilih člana Boštjana Ruparja sestavljajo izobraženci, medijsko znane osebnosti, preprosti ljudje, domačini in vsi tisti, ki ljubijo naravo in vsa živa bitja - tako domače živali, hišne ljubljenčke kot tudi večje zveri, kamor sodi tudi rjavi medved. "Poleg slovenskih aktivistov so se nam pridružili tudi somišljeniki iz tujine," pravi.

Zaradi interventnega zakona

Skupina je zaživela tega meseca, takoj po sprejetju interventnega zakona, ki ga je na pobudo parlamentarnih strank sprejela vlada.

"Organizirali smo se prek družbenih omrežij, poznanstev in društev. Pobuda je nastala spontano, predvsem pa v upanju, da rešimo medvedjo družino kot tudi vse druge medvede in volkove, ki so po zakonu predvideni za odstrel."

Foto: Getty Images

Po predlogu interventnega zakona bi se 200 medvedov, od tega jih je 175 predvidenih za odstrel, 25 izgub pa je predvidenih zaradi drugih vzrokov, iz narave odvzelo do konca aprila 2020. Medtem bi lovci 11 volkov lahko odstrelili v času od uveljavitve zakona do konca januarja 2020, nato pa še v septembru 2020.

Lovci dejanja aktivistov označujejo za neodgovorno

Mitja Spindler, starešina Lovske družine Škofljica (LD Škofljica) ter član tričlanske intervencijske skupine Zavoda za gozdove Slovenije, pristojne za odstrel medvedke, je dejanja aktivistov obsodil in jih označil za neodgovorno, celo sebično.

Spindler pravi, da je zganjanje namernega hrupa nevarno, saj bi lahko medvedka znova napadla. "Če bo skupina ljudi z lonci in pokrovkami še naprej povzročala moteč hrup, se bo medvedka počasi preselila in zamenjala okolje, lahko bi se celo premaknila na območje, kjer ljudje tovrstnih živali niso navajeni."

A kot pravi aktivist Rupar, je ravno to njihov namen. "Naj povem, da so na takšen način ukrepali tudi v starih časih in ni nekaj novega. V tujini aktivisti tudi ovirajo lovce pri odstrelu in so še bolj aktivni kot pri nas."

Foto: Getty Images

Medvedka mora biti neprestano na preži

Hrupne verige, kot so jo poimenovali sami, ne povzročajo le z lonci in pokrovkami, temveč tudi z drugimi predmeti.

"Uporabljamo vsa sredstva, ki povzročajo hrup. Tu je zajetih več predmetov, skratka vse, kar povzroča zvok, s katerim bi odgnali medvedjo družino oziroma ji dali vedeti, da se v okolici nekaj dogaja, in jo na ta način opozorili, da se mora umakniti v bolj mirne predele, kjer bo lahko živela sama z mladiči. Opozoriti jo želimo tudi na to, da noč ne more biti mirna in naj bo neprestano na preži."

Aktivisti poskušajo medvedko in njena dva mladiča pregnati zato, da jih lovcem ne uspe najti do nedelje, ko uradno poteče ustna odločba kmetijskega ministrstva.

Če lovcem medvedje družine do konca tega tedna ne uspe izslediti in odstreliti, je ne bodo več lovili. "V tem primeru se odstrel ne izvaja več, razen v primeru, če bi se zgodili novi napadi," je povedal starešina lovske družine Škofljica.

Foto: Getty Images

A Spindler dvomi, da bo to rešilo medvedko. "Treba se je zavedati, da to, da je medvedka že dvakrat nekoga napadla, pomeni, da v človeku vidi nevarnost, zato je treba biti previden. Če bo zamenjala okolico, težava ne bo rešena." Po njegovem mnenju bi bil lahko položaj samo še slabši, saj je medvedka zaradi vsega dogajanja zdaj razdražena.

Aktivisti: Medvedka je le zaščitniška do svojih mladičev

Po oceni Spindlerja se pri medvedji družini pojavljata dve ključni težavi. Prva je ta, da medvedke ne morejo preseliti na novo območje, saj bi lahko tudi tam ogrožala občane.

"Poleg tega bi morali pred preselitvijo izvesti uspavanje, kar pa ni tako preprosto, kot si ljudje predstavljajo. Uspavanje se izvaja s puško, katere domet je največ 20 metrov. Ni ga junaka, ki bi se poskušal približati medvedki na tako majhno razdaljo," je za Siol dejal lovec Spindler.

Čeprav lovec trdi, da uspavanje ni izvedljivo, pa aktivist Rupar ocenjuje, da se to lahko izvede in jo nato preselijo na kraj, kjer bo lahko živela in bivala v miru.

Kot pravi Rutar, je vprašanje življenj medvedje družine preprosto. "Medvedka z mladičema ni neposredno nevarna za človeka, kot to prikazuje stroka, politiki in mediji. Kot vsaka žival je tudi ta medvedka zaščitniška do svojih mladičev," razlaga in hkrati dodaja, da se sicer zavedajo problema, ko se je medvedka približala hišam in ljudem.

Foto: Getty Images

Vendar, kot izpostavlja Rupar, želijo težavo rešiti na drugačen način. "Doseči želimo, da se pred odstrelom še enkrat poskušamo usesti skupaj tako prebivalci, stroka, politika in tudi aktivisti in poiščemo drugo pot," je dejal.

"Ni prijetno vsak dan poslušati in gledati posnetke, kako medvedko preganjajo oboroženi lovci," izpostavlja pobudnik za zaščito medvedke.

Rupar poudarja, da so dejanja aktivistov le reakcija na sprejet interventni zakon o odstrelu divjih živali iz našega okolja, kamor spada tudi medvedja družina.

Kličejo po preklicu interventnega zakona

Aktivisti se ne bojujejo le proti odstrelu medvedje družine, ampak tudi proti odstrelu preostalih 175 medvedov in volkov. "Želimo, da se zakon razveljavi oziroma prekliče. S tem bi dosegli to, da je medvedja družina varna."

Foto: Getty Images

Rupar tudi izpostavi, da si v nadaljevanju želijo razpravo o tem, da bi živali preselili na varnejša območja, kjer ne bodo v napoto ljudem in lokalnim prebivalcem, in dodaja naj se slovenska politika začne ukvarjati tudi z drugimi vprašanji, kot je na primer okoljska problematika, ki neposredno vpliva na življenje divjih živali.

"Zakaj so se ukinila mrhovišča? Zakaj smo zverem odvzeli oziroma skrčili bivalni prostor in ob tem nismo poskrbeli zanje? Zakaj so gozdovi, gozdne jase, njive in travniki tako neobdelani," je le nekaj vprašanj, ki so jih aktivisti naslovili na politiko. "Treba je poiskati razlog za populacije tudi v teh vzrokih," opozarja Rupar.

Na Štajerskem so medvedko poimenovali Viola

"Medvedjo družino je treba uspavati in jo po predhodnem dogovoru preseliti nekam na samo, lahko tudi v BiH, Pirenejske ali Francoske Alpe ali pa kam drugam, kjer bodo pokazali interes zanjo." Kot pravi, so zanimanje za medvedko in njena mladiča izrazili tudi na Štajerskem in na Pohorju. Po pričevanju Ruparja naj bi ji tam celo nadeli vzdevek Viola.

A kot pravi Spindler, situacija ni tako enostavna in to medvedke verjetno ne bo rešilo.

"Zgodijo se lahko novi konflikti v okolju, kjer ljudje medvedov niso navajeni. S svojo prisotnostjo bi lahko presenetila marsikaterega nič hudega slutečega sprehajalca. Ampak v takem primeru jo na žalost vedno najprej nekdo skupi," je v pogovoru za Siol povedal Spindler.

Aktivisti so na drugi strani prepričani, da medvedka ni nevarna za ljudi.

"V tem času je samo zaščitniška do svojih mladičev. Nevarna je samo toliko, kot so nevarni vsi drugi medvedi."

Pobudniki za zaščito živali ponovno opozarjajo, da jim za živali in kaj se z njimi dogaja, ni vseeno.

"Sem velik zagovornik živali in narave, na kar smo kar malo pozabili vsi skupaj. Preveč nam je postalo vseeno, ko spremljamo, kako stojijo krave v hlevu do kolen, kakšne konje imajo nekateri in kaj se dogaja z odsluženimi tekmovalnimi konji. Žalostno je, da tega ne moremo sprejeti kot najvišje inteligentni v vrhu življenjske piramide," še pravi aktivist Rupar.