Lovci še vedno iščejo medvedko in njena mladiča #video

"Opažena je bila v naselju Gradišče. To je do mesta napada oddaljeno 400, 500 metrov. To je v neposredni bližini hiš. Sledi so, ampak medvedka se je, seveda tudi zaradi vročine, umaknila," je dejal Mitja Spindler, starešina Lovske družine Škofljica.

Medvedko bodo odstrelili, morda tudi njena mladiča

Gre za medvedko z dvema mladičema, ki je pred tednom dni na tem območju napadla tekača, a mu je uspelo pobegniti. Za žival je že izdana odločba za odstrel. Poleg medvedke bosta odstreljena tudi njena mladiča, če bodo ugotovili, da gre za letošnje leglo.

Gospa je stekla na pomoč, medvedka pa jo je v strahu za mladiče napadla

Lojze Saje, mož poškodovane 80-letnice, je pokazal, kje se je zgodil napad. Ker mladiči medveda spuščajo podobne zvoke kot dojenčki, ki so v hudi stiski, je gospa stekla na pomoč. Medvedka pa jo je v strahu za svoja mladiča napadla. Napada se zaradi šoka ne spominja dobro. Dvajset metrov od hiše sta jo v klicih na pomoč našli sosedi, ki medvedjo družino že dobro poznata.

"Medvedi niso danes nič bolj nevarni, kot so bili včeraj"

Medvedka je po napadu zbežala čez sosedovo njivo in potem čez vrt nekdanjega okoljskega ministra Jureta Lebna v sosednjo vas Gradišče. "Medvedi niso danes nič bolj nevarni, kot so bili včeraj. In absolutna verjetnost, da se ti karkoli z medvedom zgodi, je blizu nič. Nezgodi sta ena ali dve na leto," je dejal Klemen Jerina z biotehniške fakultete.

Foto: STA

Medvedke z mladiči se bodo prej približale naseljem kot samci

A medvedke so v obdobju, ko imajo mladiče, lahko še posebej nevarne. "Medvedke z mladiči potrebujejo še več hrane in bodo prej tvegale in se približale naseljem kot pa samci," je dejala Aleksandra Majić Skrbinšek z biotehniške fakultete.

Ukrepati je treba, ko se medved človeka ne boji več

Medvedi, ki živijo v gozdovih blizu hiš, se človeka navadijo in se ga ne bojijo več. In takrat je treba ukrepati, pravijo. "Neko nadziranje je, a to je bolj v smislu opazovanja, neizvedljivo pa je, da bi tam postavili preže ali celo šli v gozd, ker je prenevarno," je pojasnil Spindler.

Domačini so jo še videli, lovci ne

In čeprav so napadi še zmeraj redki, je tovrstno vedenje medvedke problematično, opozarja stroka. To namreč ni njen prvi napad. Prejšnji teden je napadla tekača. "Če imamo srečo, da medvedko najdemo, potem bomo ta interventni odstrel izpeljali, v nasprotnem primeru pa čakamo na naslednjo priložnost," je dejal Spindler. Danes so jo domačini opazili v Gradišču, a je lovcem in predstavniku zavoda za gozdove ni uspelo izslediti. Čas za odstrel imajo do nedelje, lahko pa to dovoljenje tudi podaljšajo.