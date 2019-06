Z lonci in pokrovkami ropotajo po gozdu, da bi medvedko rešili pred lovci

Ustna odločba za odstrel medvedke z dvema mladičkoma, ki je preteklo soboto napadla in poškodovala 80-letnico, uradno poteče v nedeljo. Lovci jih štiri dni iščejo in izvajajo obhode, pri odkrivanju lokacije medvedov pa se zanašajo predvsem na opažanja domačinov, a jih do zdaj niso našli. Kot opozarja starešina Lovske družine Škofljica Mitja Spindler, iskanje dodatno otežujejo aktivisti, ki po gozdu namenoma povzročajo hrup, da bi se medvedja družina še bolj umaknila.

"Nismo prav aktivni pri iskanju, saj se medvedka, sploh čez dan, zadržuje v zavetju ali na obrobju gozda. Iskanje po gozdu bi bilo preveč nevarno. Trenutno sledimo njenemu gibanju tako, da nas občani obveščajo, ali so jo kje videli. Jaz pa se čez dan in zvečer zapeljem na obhod."

Tako Mitja Spindler, starešina Lovske družine Škofljica (LD Škofljica) ter član tričlanske intervencijske skupine Zavoda za gozdove Slovenije, pristojne za odstrel medvedke, odgovarja na vprašanje, kako zadnje štiri dni lovijo družino medvedke, ki je preteklo soboto napadla in poškodovala 80-letnico.

Po napadu je kmetijsko ministrstvo izdalo ustno odločbo za odstrel medvedke in tudi njenih dveh mladičev s soglasjem agencije za okolje (Arso), ki je pristojna za odstrel v izjemnih primerih. A posebna skupina medvedov do zdaj ni našla, odločba pa poteče v nedeljo.

Da bi rešili medvedko, povzročajo glasen hrup

Spindler, ki tudi sam priznava moralno stisko, ob tem opozarja, kot sam pravi, na neodgovorno ravnanje aktivistov, ki se zavzemajo za preživetje medvedje družine. Z ropotom želijo pregnati medvedko, da je lovci ne bi našli.

"Z ropotanjem po posodah in loncih namenoma zganjajo hrup, da bi medvedko prestrašili in da bi se umaknila bolj na samo. Tovrstno početje je izjemno neodgovorno, celo sebično."

Spindler pojasnjuje, da je zganjanje namernega hrupa nevarno, saj bi lahko medvedka znova napadla. "Če bo skupina ljudi z lonci in pokrovkami še naprej povzročala moteč hrup, se bo medvedka počasi preselila in zamenjala okolje, lahko bi se celo premaknila na območje, kjer ljudje tovrstnih živali niso navajeni."

Foto: STA

Razdražena medvedka lahko postane še bolj napadalna

Če pristojnim do nedelje ne uspe medvedke izslediti in odstreliti, odločba ministrstva poteče, skupina pa medvedke ne bo več lovila. "V takem primeru se ne izvaja več odstrela, razen v primeru, če bi se zgodili novi napadi."

A Spindler dvomi, da bo to rešilo medvedko. "Treba se je zavedati, da to, da je medvedka že dvakrat nekoga napadla, pomeni, da v človeku vidi nevarnost, zato je treba biti previden. Če bo zamenjala okolico, težava ne bo rešena." Po njegovem mnenju bi bil lahko položaj samo še slabši, saj je medvedka zaradi vsega dogajanja zdaj razdražena.

"Zgodijo se lahko novi konflikti v okolju, kjer ljudje medvedov niso navajeni. S svojo prisotnostjo bi lahko presenetila marsikaterega nič hudega slutečega sprehajalca. Ampak v takem primeru jo na žalost vedno najprej nekdo skupi," dodaja.

"Brez mame mladiči ne morejo preživeti"

Še posebej boleče je, da bi morali lovci poleg medvedke usmrtiti tudi njena mladička. "Žal v tovrstnih primerih odstrelimo tudi mladiče, saj brez mame osemmesečna mladiča nista sposobna poskrbeti sama zase oziroma nista sposobna samostojnega življenja. Če bi ju pustili živeti, bi mladička še bolj trpela. Ali bi postala plen drugih živali ali pa bi počasi umrla zaradi lakote."

Spindler opozarja, da je medvedka zaradi mladičev manj mobilna in zato toliko bolj zaščitniška.

"Njena mladiča lahko primerjamo z osemmesečnim otrokom. To je mladiček, ki ne zna hoditi in se bolj kot ne plazi. Ravno tako se malce kotali, malce se premika, skratka je relativno počasno premikajoč se. In če skupina ljudi ropota z lonci in pokrovkami, lahko medvedka, ki se ne more varno umakniti in to zazna kot nevarnost, znova napade."

Foto: STA

Je odstrel res edina pot?

Poraja se tudi vprašanje, zakaj je v tem primeru edina rešitev odstrel, ne recimo preselitev živali na drugo območje ali iskanje varnega zavetja v živalskem vrtu. Kot razlaga Spindler, se tu pojavljata dve ključni težavi.

Foto: STA

"Medvedke ne moremo preseliti na novo območje, ker bi lahko tudi tam ogrožala občane. Poleg tega bi morali pred preselitvijo izvesti uspavanje, kar pa ni tako preprosto, kot si ljudje predstavljajo. Uspavanje se izvaja s puško, katere domet je največ 20 metrov. Ni ga junaka, ki bi se poskušal približati medvedki na tako majhno razdaljo."

Svojega mesta ne more najti niti v živalskem vrtu, saj so ti, kot pravi starešina, polni.

"Vsak bi preveril, kaj se dogaja"

Spindler opozarja tudi na zavajajoče pojasnjevanje okoliščin sobotnega napada na 80-letno žensko in neprimerne komentarje, ki jih v zvezi s tem prebira na spletu. Po njegovem mnenju je ravnala človeško.

"Gospa je 20 minut poslušala jokanje, stokanje mladičkov, ki po zvoku spominja na glas otroka v stiski. Odločala se je, kaj naj naredi. Vsak human človek bi preveril, kaj se dogaja in ali lahko pomaga. Tudi gospa se je odzvala in šla pogledat približno 20 metrov stran od hiše. Medtem jo je medvedka napadla. Na spletu pa berem grozljive komentarje, kaj ima stara ženska iskati v gozdu."