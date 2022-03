Preobrat v travmatični zgodbi ljubljanske prostitutke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Spolne storitve je opravljala v stanovanjih v Žabnici, za Bežigradom ter na Ulici bratov Učakar, Brankovi, Viški in Adamičevi ulici, pa tudi v ljubljanskem hotelu Lipa.

Višje sodišče v Ljubljani je ugodilo pritožbi državnega tožilca Mitje Kozoleta in razveljavilo sodbo, v kateri je senat sodišča 19.11. 2020 oprostil obdolženega Hajzerja Muzliukaja za kaznivo dejanje zlorabe prostitucije. Tožilstvo je obtoženega bremenilo, da je bil zvodnik ljubljanske prostitutke, ki mu je v zameno za zaščito morala vsak dan izročiti 400 evrov.

Sodni senat pod predsedovanjem okrožnega sodnika Srečka Škerbca je v obrazložitvi oprostilne sodbe med drugim dejal, da obdolženemu oprostilna sodba ni bila izrečena zato, ker očitanega kaznivega dejanja ne bi storil, temveč zato, ker je tožilec slabo sestavil obtožnico in ni opisal vseh zakonskih znakov kaznivega dejanja.

Državni tožilec Mitja Kozole je na oprostilno sodbo dne 4.1.2021 vložil pritožbo in z njo v celoti uspel. S sklepom Višjega sodišča v Ljubljani, s katerim je ugodilo pritožbama državnega tožilca in pooblaščenca oškodovanke, je sodišče izpodbijano sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v ponovno sojenje.

Sodišče ugotovilo, da je nedvomno ponujala spolne storitve

V svet prostitucije z devetnajstimi leti

"Iz obrazložitve sklepa Višjega sodišča v Ljubljani izhaja, da so v obtožnici konkretizirani vsi zakonski znaki kaznivega dejanja prostitucije, kar pomeni, da tožilec Mitja Kozole z Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani ni ravnal nestrokovno, malomarno in nezakonito, kot mu je bilo javno očitano tudi v medijskem epilogu," so danes še sporočili z Vrhovnega državnega tožilstva.

Zadeva je bila v času sojenja deležna velike pozornosti javnosti predvsem zaradi tragične usode mlade ženske, ki je po številnih letih grobih zlorab in posledic surovega ravnanja, zaščito poiskala v društvu Ključ, centru za boj proti trgovini z ljudmi.

To je med drugim na sodišču kot priča povedala strokovna sodelavka Društva Ključ: