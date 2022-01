71-letnik v okolici Maribora prodajal Kolumbijke in Venezuelke

Mariborski kriminalisti so 16. januarja pred preiskovalnega sodnika privedli 53-letno državljanko Slovenije, 71-letnega državljana Slovenije in 56-letno državljanko Srbije. Vse tri sumijo, da so v nočnem lokalu v bližini Maribora dekleta silili v prostitucijo. Kot pravijo na policiji, je trojica izkoristila socialno-ekonomsko stisko najmanj treh tujk, državljank Venezuele in Kolumbije. Dekleta so v Slovenijo privabili z lažnimi zgodbami, da bodo plesalke.

Osumljenci so dekletom, ki so nasedla njihovim obljubam, pomagali priti v Slovenijo. Prenočišča so jim zagotovili v nočnem lokalu v bližini Maribora, kjer so jim takoj razložili, da njihovo delo ne zajema le plesa, temveč tudi izvajanje prostitucije.

Vsem osumljenim grozi od treh do 15 let zapora. Žrtve trgovine z ljudmi so bile nameščene v krizno namestitev.