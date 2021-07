Priznani kirurg ženo obtožil, da je na skrivaj delala kot prostitutka

V javnost so prišle podrobnosti ločitvenega zahtevka, ki ga je na sodišče na Manhattanu v New Yorku vložil dr. Han Jo Kim, priznani nevrokirurg. V dokumentih je navajal razloge, zakaj od sodišča zahteva razveljavitev zakona z Regino Turner, nekdanjo mis ameriške zvezne države Connecticut, s katero se je poročil leta 2015.

Obtožil jo je, da se je ves čas njunega zakona ukvarjala s prostitucijo

41-letni zdravnik, specializiran za posege na hrbtenici, je trdil, da je danes 32-letna misica ves čas njunega zakona živela dvojno življenje – po eni strani je bila njegova "popolna žena", ki se je ukvarjala z notranjo opremo domov, skrivaj pa je delala kot prostitutka za zelo premožne stranke, poročajo ameriški tabloidi.

Zaslužila okoli 600 tisoč evrov

Zahtevo za ločitev je vložil decembra lani, potem ko je na njenem računalniku našel žgečkljivo sporočilo nekega neznanca. Kot je trdil v ločitvenih dokumentih, je šele pozneje izvedel, da ni šlo za "običajno" nezvestobo, temveč naj bi se njegova žena prodajala. Navedel je še, da naj bi v času njunega zakona na ta način zaslužila okoli 600 tisoč evrov.

"Ne more razumeti, da je to počela kljub njegovemu precejšnjemu premoženju in neizmerni radodarnosti," so ob tem zapisali kirurgovi odvetniki.

Obtožil jo je, da ga je "s prevaro zvabila v zakon", saj naj bi mu zatrjevala, da se preživlja z dediščino, ki jo je prejela po smrti prababice, v resnici pa je delala kot prostitutka.

Po eksplozivnem razkritju pa zakonca vendarle ne bosta stopila pred sodnika. New York Post namreč poroča, da sta sklenila zunajsodno poravnavo, podrobnosti te pa niso znane.

