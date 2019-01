Pred vrhuncem sezone gripe v Bolnici Petra Držaja odprtje oddelka za epidemije

V Bolnici Petra Držaja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana bodo v četrtek odprli začasni oddelek za epidemije. Število obolelih za gripo in respiratornimi okužbami se veča, vrhunec sezone gripe pa je tik pred vrati. Kljub temu se je še vedno smiselno cepiti, pozivajo zdravstveni delavci, ki so na večje število bolnikov dobro pripravljeni.

V bolnišnicah opažajo, da se število ljudi, ki imajo prehladne znake oziroma kažejo znake obolenja dihal, povečuje. Veča se tudi število bolnikov zaradi respiratornih okužb in drugih boleznih.

Prvi primer gripe v ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru (UKC) so zabeležili 10. decembra, do minulega tedna pa je bilo potrjenih 80 primerov gripe, kar je v pričakovanju in skladu s preteklimi sezonami gripe. Drastičen porast obolelih pričakujejo v drugi polovici januarja in začetku februarja, ko je običajno vrhunec sezone gripe, je v izjavi za medije pred odprtjem oddelka napovedala nadzorna zdravnica oddelka Tadeja Kotar.

Za bolnike z gripo bo na voljo 20 postelj

Na oddelku za epidemije, ki ga odpirajo že osmič in ga letos vodi klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, bo za bolnike z gripo in gripi podobnimi boleznimi na voljo 20 postelj. Lani so na oddelku, ki je bil odprt skoraj tri mesece, zdravili 210 bolnikov, je spomnila koordinatorica oddelka Mateja Klep Breskvar.

Kot je pojasnila nadzorna sestra oddelka Alma Kocijan, bo letos za bolnike z gripo skrbelo okoli 30 zaposlenih iz negovalnega oddelka, ki so se začasno preselili v prostore drugega nadstropja Bolnice Petra Držaja. Na sezono gripe so se zaposleni pripravljali tudi z dodatnimi izobraževanji, po besedah Kocijanove zato ne pričakujejo zapletov.

Odprtje oddelka v Bolnici Petra Držaja je več kot dobrodošlo

Bolniki z gripo se sicer najprej zdravijo na infekcijski kliniki in internih klinikah, nato pa dodatnem oddelku za epidemijo. Na infekcijski kliniki je že hudo pomanjkanje bolniških postelj tudi zaradi drugih respiratornih okužb, zato bo odprtje oddelka v Bolnici Petra Držaja več kot dobrodošlo. V primeru večje epidemije gripe pa ima ljubljanski UKC pripravljen pandemski načrt, ki natančno opredeljuje ravnanje v tem primeru.

"Najbolj učinkovita zaščita pred gripo je cepljenje"

Slovenija je po številu obolelih za gripo trenutno v skladu z drugimi evropskimi državami, kjer po besedah Kotarjeve za zdaj še ne beležijo večje epidemije gripe. Najbolj učinkovita zaščita pred gripo je cepljenje, je ob tem poudarila.

K temu v kliničnem centru spodbujajo tudi zaposlene, ki imajo možnost brezplačnega cepljenja proti gripi. Končnih podatkov o deležu cepljenih zaposlenih v UKC še nimajo, saj cepljenje še vedno poteka. Klep Breskvarjeva pričakuje, da se bodo gibali v okviru lanske statistike, ko je bila cepljena približno petina zaposlenih.

Širjenje gripe lahko preprečimo tudi s higieno kašlja, umivanjem in razkuževanjem rok ter izogibanjem zaprtih prostorov z veliko ljudmi. V ljubljanskem UKC so že pred novim letom omejili obiske na eno zdravo osebo s poostrenimi higienskimi ukrepi. Tudi po nekaterih drugih slovenskih bolnišnicah so že omejili obiske.