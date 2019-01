Nastaja think tank prostih strelcev desnice ali nova stranka?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Idejni vodja konvencije Peter Jambrek na vprašanje, zakaj prav zdaj ustanavljajo možganski trust, odgovarja, da ni posebnega razloga. Kot pravi, je ideja zorela dolgo časa in zdaj je dozorela.

Idejni vodja konvencije Peter Jambrek na vprašanje, zakaj prav zdaj ustanavljajo možganski trust, odgovarja, da ni posebnega razloga. Kot pravi, je ideja zorela dolgo časa in zdaj je dozorela. Foto: Matej Leskovšek

Politiki niso vabljeni na četrtkovo prvo konvencijo Katedrala svobode, pravi idejni vodja nastajajočega možganskega trusta Peter Jambrek. Cilj konvencije je organizacija argumentiranih intelektualnih, ne političnih, razprav o nacionalnih vprašanjih, pravi in zanika, da bi šlo za zametke nove stranke. Prva razprava bo sicer segla prav na področje politike: govorili bodo namreč o tem, ali Slovenija potrebuje novo stranko.

Na razpravi bodo sodelovali:

- nekdanji vidni član SDS in zunanji minister v vladi Janeza Janše Dimitrij Rupel,

- pravnik ter izredni profesor za evropsko pravo na novogoriški fakulteti za državne in evropske študije Matej Avbelj,

- redni profesor na ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Žiga Turk, ki je bil v prvi Janševi vladi minister brez resorja, v drugi pa minister za znanost, izobraževanje, kulturo in šport,

- urednik založbe Nova obzorja Tomaž Zalaznik in

- nekdanji visokošolski minister iz kvote Nove Slovenije Jure Zupan.

Da je prav on pobudnik konvencije, pa nam je potrdil nekdanji ustavni sodnik in notranji minister v vladi Andreja Bajuka Peter Jambrek.

Prva tema: potrebujemo novo stranko?

Prvi zametki sodelovanja skupine intelektualcev segajo v lansko poletje, v čas tik po parlamentarnih volitvah. Takrat so v odprtem pismu predstavili svojo idejo razvojne koalicije in reformne vlade, za katero pa politika ni imela posluha.

Zdaj sodelovanje nadgrajujejo s konvencijo Katedrala svobode, ki bo po navedbah v vabilu organizirala okrogle mize, javne tribune in predstavitve zaprtega tipa, na katerih bo tekla razprava o različnih družbeno pomembnih vprašanjih. Konvencija je ime dobila po nikdar zgrajenem Plečnikovem načrtu slovenskega parlamenta. Na četrtkovem prvem srečanju bodo govorci razpravljali o tem, ali Slovenija potrebuje novo stranko. Vsi zgoraj omenjeni podpisniki vabila bodo prispevali uvodne misli, Jambrek pa bo vodil razpravo.

Med povabljenimi naj bi bile osebnosti iz sveta kulture, znanosti, podjetništva in politike, je poročal spletni portal Portalplus.si. Seznam povabljenih naj bi bil relativno dolg, Rupel pa nam je v telefonskem pogovoru na vprašanje, kdo je vabljen, odgovoril: "Gre za krog naših akademskih kolegov, zasebne podjetnike in ljudi, ki imajo veljavo v javnosti, med drugim zdravnike."

Aktualnim politikom vrata zaprta

Nekdanji zunanji minister in diplomat Dimitrij Rupel konvencijo vidi kot intelektualno prizadevanje za rešitev pomembnih vprašanj, hkrati pa se zaveda, da se bodo v razpravah težko izognili politični konotaciji. Foto: Ana Kovač Jambrek je v telefonskem pogovoru večkrat poudaril, da gre za popolnoma apolitično organizacijo in da politiki na srečanja ne bodo vabljeni: "Politika nas ne zanima. Zanima nas kvalificirana izmenjava mnenj o nacionalnih vprašanjih, ki bo zasebne narave. Šlo bo za pogovore klubskega tipa, zaprte za javnost, brez kakršnihkoli neposrednih političnih namenov. Ne briga nas, kaj si misli katerakoli stranka ali politični voditelj. V vabilu smo tudi izrecno navedli, da nas politični položaji ne zanimajo."

A prav med pobudniki je kar nekaj nekdanjih politikov. Med šesterico zgoraj naštetih so na primer štirje nekdanji ministri. Jambreku se zdi pomislek brezpredmeten, Rupel pa se na drugi strani zaveda, da se bodo težko izognili politični konotaciji razprav. Kot pravi, kljub temu konvencijo vidi kot intelektualno prizadevanje za rešitev pomembnih vprašanj. Apolitičnost pobudnikov razume v smislu, da ne gre za ljudi, ki živijo od politike ali bi imeli politične ambicije, pojasnjuje.

Preberite še:

Bo Katedrala svobode prerasla v stranko? Jambrek: "Nikoli."

Poslanstvo konvencije spominja na organizacijo Zbora za republiko, katerega idejni vodja je bil prav Jambrek. Spomnimo, da sta bila oba z Ruplom ustanovna člana Zbora za republiko, Jambrek mu je nekaj časa tudi predsedoval.

Jambrek pravi, da vzporednic ni, nasprotno, med Zborom za republiko in Katedralo svobode vidi radikalne razlike, saj je prvi močno politično definiran. "Zbor za republiko je bil neke vrste duhovna koalicija pomladnih političnih strank, neka vrsta neformalnega predvolilnega povezovanja. Pobuda Katedrale svobode pa nima zveze z nobeno politično stranko, ni dogovarjanja, povezav, nikakršnih osebnih ali duhovnih stikov s katero od strank. To je čista pobuda prostih strelcev, ki so se slučajno našli na isti valovni dolžini."

Je kakšen cilj, da bi katedrala svobode kdaj prerasla v politično stranko? "Nikoli," zatrjuje Jambrek. "Kot prvi podpisnik prvega pisma in pobudnik konvencije zagotavljam, da se to ne bo zgodilo. Delovala bo po konceptu klubskega možganskega trusta. To v tujini že obstaja, Slovenija pa tega nima, ga pa krvavo potrebuje."