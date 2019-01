V Avstriji se pripravljajo na novo snežno pošiljko

Kot napovedujejo vremenoslovci, bi na območju od Predarlskega do Zgornje Avstrije lahko zapadlo do pol metra novega snega na že najmanj pol metra podlage. V alpskih krajih bi lahko do petka zapadlo celo do meter svežega snega.

Na jugu Avstrije se bojijo tudi poledice, saj bi po nižinah lahko padal tudi zmrznjen dež. Meja sneženja se bo namreč gibala med 200 in 800 metri nadmorske višine. Bojijo se tudi močnega vetra, ki bi v gorah lahko dosegal hitrosti do 90 kilometrov na uro. Podobno vreme pa bo tudi v sredo, poroča avstrijska televizija ORF na spletnih straneh.

Bojijo se tudi snežnih plazov

Cestni delavci si medtem mrzlično prizadevajo očistiti kar največ cest. Iz Solnograške so že sporočili, da so vzpostavili cestne povezave do vseh krajev, ki so bili zaradi obilja snega, plazov in tudi podrtega drevja odrezani od sveta. Je pa na cestah potrebna zimska oprema, tudi verige, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Bojijo se tudi snežnih plazov. Stopnja ogroženosti po večini države je trenutno na drugi najvišji stopnji, z novo pošiljko snega pa bi jo na več območjih lahko dvignili celo na najvišjo. Na Tirolskem pa ta, peta stopnja nevarnosti plazov velja že nekaj dni in bo še ostala, še navaja ORF.