V Avstriji umrl slovenski smučar

Ko smučar ni prispel na dogovorjeno mesto ob žičnici, so ga prijatelji začeli iskati. Najprej so sami presmučali del proge, po kateri je smučal Slovenec, in ugotovili, da je popolnoma zasut. Nato so obvestili reševalce. "Trije reševalci so na kraj nesreče prispeli v petih minutah. Smučar je bil povsem zasut s snegom," je za agencijo APA povedal vodja gorskih reševalcev v Altenmarktu Thomas Gotthardt.

Slika prikazuje mesto nesreče, kjer je obtičal petintridesetletnik. Foto: posnetek zaslona

Reševalci so ponesrečenca takoj začeli oživljati, tudi z defibrilatorjem. Pozneje so se pridružili še štirje reševalci, zatem pa so smučarja prepeljali v bližnjo kočo. Po navedbah reševalcev so ga oživljali dve uri, nato pa so potrdili njegovo smrt, še poroča APA.

V snežnih plazovih umrli najmanj štirje ljudje

V zadnjih dneh so snežne razmere v nekaterih predelih Avstrije ekstremne. Na zahodu Avstrije in v avstrijskih osrednjih Alpah je vreme še vedno precej negotovo, danes in v torek se pričakujejo tudi večje količine snega. V snežnih plazovih so do zdaj umrli najmanj štirje ljudje, številni so še vedno pogrešani.