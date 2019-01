Ponekod po državi rahlo naletava sneg

Danes bo oblačno, predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo naletaval sneg. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 0, na Primorskem pa do 5 stopinj Celzija. Meteorologinja Katja Kozjek z Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) pojasnjuje, da bodo zaradi nekoliko hladnejšega vremena in dnevnih temperatur okoli ničle, danes vse padavine v obliki snega.

"Rahlo naletavanje snega pričakujemo predvsem v vzhodni polovici države, trenutno rahlo sneži tudi ponekod na Gorenjskem. Večjih količin novozapadlega snega ne pričakujemo, zapade lahko od najmanj enega do največ petih centimetrov novega snega," razlaga Kozjekova.

Vprašanje ali dež ali sneg je v torek še odprto

Jutri bo pretežno oblačno z občasnimi rahlimi padavinami, po nižinah deloma bo bodisi padal rahel dež bodisi rahel sneg. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do -1, na Primorskem do 2, najvišje dnevne pa od 1 do 4, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Vremenoslovci danes in v torek ne pričakujejo večjih količin novozapadlega snega. Foto: Ana Kovač

Kozjekova poudarja, da bo v torek v višinah zapihal jugozahodnik, ali bo po nižinah padal sneg ali dež pa je po njenih besedah odvisno od temperatur. "Vprašanje ali dež ali sneg je v torek še odprto. Snega lahko zapade največ nekaj centimetrov. Če bo padal dež, bodo te količine snega še manjše. Možno je, da bo snežilo samo zjutraj, nato pa se bo ogrelo in bo popoldne padal dež," še dodaja Kozjekova.

V sredo in četrtek bomo imeli suho ter zmerno do pretežno oblačno vreme.