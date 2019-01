Sneženje po Evropi še naprej povzroča težave

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Močno sneženje, ki je v minulih dneh zajelo severno stran Alp, na jugu Nemčije še naprej povzroča preglavice v prometu. Potem ko so na münchenskem letališču v soboto odpovedali najmanj 120 letov, je danes na Bavarskem ohromljen še železniški promet. Delovanje letališča v Münchnu se sicer vrača v normalne tire. Vremenske razmere povzročajo preglavice tudi na grških cestah, ki so doslej terjale najmanj eno življenje. Tam je moten tudi letalski promet, saj so morali številne lete preusmeriti.