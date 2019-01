Avstrija: Plazovi zahtevali najmanj štiri smrtne žrtve, več ljudi pogrešanih #foto #video

Vremenske razmere v nekaterih predelih sosednje Avstrije ostajajo negotove. Naši severni sosedje v torek namreč spet pričakujejo večje količine snežne pošiljke, ponekod bi lahko zapadel tudi meter novega snega. V snežnih plazovih so do zdaj umrli najmanj štirje ljudje, tudi slovenski smučar, številne pa še vedno pogrešajo.

Snežne razmere na zahodu Avstrije in v avstrijskih osrednjih Alpah bodo po poročanju avstrijske javne televizije ORF tudi danes in v torek lahko ekstremne. Snežne padavine bodo v severnem delu avstrijskih Alp sicer manj intenzivne kot pretekli konec tedna, vendar so ponekod občasno spet mogoči snežni zameti z večjimi količinami snega.

V snežnih plazovih do zdaj umrli najmanj štirje ljudje, tudi slovenski smučar

Zaradi ekstremnih vremenskih razmer oblasti ljudi opozarjajo na nevarnost snežnih plazov. V zvezni deželi Predarlska so v plazovih do zdaj umrli najmanj štirje ljudje, od tega dva nemška smučarja in švicarski deskar, v smučarskem središču Zauchensee na Solnograškem pa se je v nedeljo smrtno ponesrečil slovenski smučar.

Pristojni smučarje, pohodnike in turiste opozarjajo, naj se na smučiščih zadržujejo samo na urejenih in zavarovanih progah. Nevarnost snežnih plazov v Avstriji ostaja visoka, in sicer četrte stopnje na petstopenjski lestvici.

Huge amounts of snow in Landl (Obersteiermark), Austria yesterday, January 5. Photos: Georg Lindner / @AWOETeam pic.twitter.com/QjSfw8ticQ — severe-weather.EU (@severeweatherEU) January 6, 2019

Več ljudi medtem ostaja pogrešanih. V pokrajini Tennengau na Solnograškem že od sobote poteka iskanje dveh pohodnikov, ki se nista vrnila z izleta. Do ponedeljkovega jutra je bilo iskanje neuspešno. Od sobote sta v kraju Hohenberg v Spodnji Avstriji pogrešana tudi dva turna smučarja, ki se do zdaj še nista javila svojcem, reševalci pa pri iskanju prav tako niso bili uspešni.

Na gori Schimittenhöhe pri kraju Zell am See je reševalcem medtem uspelo rešiti deskarja, ki je moral noč na gori preživeti na prostem. Reševanje so ogrožali trije deskarji, ki so se medtem povzpeli na goro. Kot so poudarili pristojni, bi trojica z vzponom nad kraj reševalne akcije lahko na območju sprožila snežni plaz, ki bi lahko ogrozil življenja reševalcev in pogrešanega.

MOO-VE OUT: A herd of determined cattle wade through deep snow as a winter storm brought avalanche warnings and snarled traffic around parts of Austria. https://t.co/ugcdEKQTdO pic.twitter.com/lvrvA0ycGP — ABC News (@ABC) January 7, 2019

V smučarskih središčih obtičalo več tisoč turistov

Zaradi preglavic, ki so jih na cestah povzročili snežni plazovi, je v smučarskih središčih Obertauern in Saalbach-Hinteglemm v nedeljo obtičalo okoli 12 tisoč turistov. Nekatere ceste, ki vodijo do turističnih centrov, so še vedno zaprte, do ponedeljka popoldne naj bi predvidoma spet stekel železniški promet med krajema Saafelden in Hochfilzen. Ponekod na Solnograškem je motena tudi oskrba z elektriko, dopoldne je bilo brez električne energije 1500 gospodinjstev.

Ponekod po državi, predvsem v Zgornji in Spodnji Avstriji, je med koncem tedna prišlo tudi do izpada električne energije. V noči na nedeljo je bilo zaradi izpada elektrike v Zgornji in Spodnji Avstriji prizadetih okoli osem tisoč gospodinjstev, ljudem so na pomoč priskočili gasilci.

Težave zaradi vremena imajo tudi v Nemčiji. Na Bavarskem sta zaradi snega danes še vedno otežena cestni in železniški promet, čeprav je sneženje ponoči nekoliko ponehalo. V omenjeni nemški zvezni deželi so danes zaprte tudi številne šole.

Snežni plaz zasul vozila, v katerih so bili turisti

Na Štajerskem je zaradi snega od sveta odrezanih približno dva tisoč ljudi. Zaradi slabega vremena helikopterji, s katerimi so reševalci v minulih dneh ponekod ljudi oskrbovali z osnovnimi življenjskimi dobrinami in pitno vodo, danes ne bodo leteli.

Kljub zapori cest je smučarsko središče Wildalpen hotelo zapustiti 12 turistov. Medtem ko so bili z vozili na cesti, je cestišče zasul snežni plaz, ki je deloma zasul tudi njihova vozila. Posredovati so morali reševalci.