Praznovanje plebiscita z revolverjem v rokah #video

Obletnica plebiscita je že 25 let prav posebej glasna v Prekmurju. V Dobrovniku pri Lendavi je 26. december dan za tekmovanje v streljanju z revolverji in s pištolami velikega kalibra. Prvič so se zbrali leta 1993, od takrat pa je praznično streljanje odpadlo enkrat samkrat.