Putin: Uporaba nove hipersonične medcelinske rakete že prihodnje leto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Na moj ukaz je obrambno ministrstvo pripravilo in izvedlo končni preizkus tega sistema. Končal se je z absolutnim uspehom," je izjavil Putin na srečanju s člani vlade, ki so ga prenašale tudi televizije.

Zadnji preizkus naj bi izvedli na polotoku Kamčatka na ruskem Daljnem vzhodu. Putin pa je bil medtem v glavnem poveljstvu nacionalne obrambe.

Zadnji preizkus naj bi izvedli na polotoku Kamčatka na ruskem Daljnem vzhodu. Foto: Reuters

Putin je raketo avangard predstavil med svojim letnim nagovorom marca. Povedal je, da gre za novo generacijo "nepremagljivega orožja".

Putin je bil med zadnjim preizkusom v glavnem poveljstvu nacionalne obrambe. Foto: Reuters

Nosi lahko tudi jedrsko orožje

Hipersonična raketa naj bi bila sposobna letenja z 20-kratno hitrostjo zvoka, pri tem pa tudi manevrirati, zlasti po višini, s čimer naj bi se bila sposobna izogniti protiraketnim izstrelkom. Raketa naj bi bila sposobna nositi tudi jedrsko orožje.

Putin je tedaj ob predstavitvi rakete tudi dejal, da gre za odgovor na ameriško "rušenje strateškega ravnotežja".

ZDA in zahodni zavezniki so po tej predstavitvi novega ruskega orožja izrazili zaskrbljenost, opozorili pa so tudi, da Rusija krši sporazume o nadzoru orožja iz časa hladne vojne. Ameriški predsednik Donald Trump je nato napovedal tudi, da se bodo ZDA odpovedale sporazumu o omejevanju razvoja jedrskih raket srednjega dosega (INF).