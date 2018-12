Rusija Izrael obtožila kršitve suverenosti Sirije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusija je obtožila Izrael, da je v nočnem raketnem napadu grobo kršil suverenost Sirije, poleg tega pa, da je s tem ogrozil tudi dve potniški letali. "Zelo smo zaskrbljeni zaradi napadov in glede tega, kako so bili izpeljani," je sporočilo rusko zunanje ministrstvo v Moskvi.

Sirija je dopoldne sporočila, da je njihova zračna obramba prestregla več izraelskih raket, ki so letele na območje v okolici Damaska. Nekaj jih je vendarle doseglo cilj in ranjeni so bili trije sirski vojaki, uničeno pa je bilo tudi skladišče orožja.

Izraelska vojska je na drugi strani sporočila, da je šlo le za obrambo njihovih vojaških letal, ker jih je sirska zračna obramba napadla. Sicer so bila nad ozemljem Libanona.

Odločno na strani zavezniškega režima v Siriji

V Moskvi so se odločno postavili na stran zavezniškega režima v Siriji pod vodstvom predsednika Bašarja al Asada. Opozorili so tudi, da je "provokativna akcija izraelskega letalstva neposredno ogrozila dve potniški letali". Letali, ki nista bili ruski, sta se ravno pripravljali na pristanek v Bejrutu in Damasku, ko se je zgodil incident, je povedal tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov.

Eno od teh letal so nato preusmerili v rusko vojaško oporišče v Siriji, "da bi preprečili tragedijo", je še dodal Konašenkov.

Izrael je doslej izvedel že nekaj bombnih napadov Siriji, ki naj bi bili, kot trdijo v Tel Avivu, uperjeni proti iranski vojski, ki podpira sirski režim. Prav tako naj bi napadali pošiljke naprednega orožja libanonski šiitski milici Hezbolah, ki jo prav tako podpira Iran, sovražnik Izraela.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je že večkrat zagrozil, da ne bo dopustil Iranu, da bi se mirno vzpostavil kot vojaška sila v Siriji.