Trump po Siriji ameriške sile umika tudi iz Afganistana

"Odločitev je bila sprejeta. Zgodil se bo večji umik," je povedal neimenovani vir blizu ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po navedbah časnikov Wall Street Journal in New York Times se bo v ZDA vrnilo več kot sedem tisoč od skupaj 14 tisoč ameriških vojakov, ki delujejo v Natovi misiji v podporo afganistanskim silam, v ločenih operacijah pa se borijo tudi proti terorizmu.

Afganistanska vlada zaradi umika ZDA ni zaskrbljena

Za zdaj še ni jasno, ali sta bila posebni odposlanec ZDA za Afganistan Zalmay Khalilzad in afganistanska vlada predhodno obveščena o umiku dela ameriške vojske.

Iz urada afganistanskega predsednika Ašrafa Ganija so medtem sporočili, da umik ameriških sil iz države ne bo vplival na varnost države, ki jo že zagotavlja afganistanska vojska. "Če se bodo umaknili iz Afganistana, to ne bo vplivalo na varnost, saj jo že štiri leta in pol zagotavlja afganistanska vojska," je povedal tiskovni predstavnik afganistanske vlade v Kabulu.

Ameriški predsednik Donald Trump je ta teden napovedal tudi umik ameriških sil iz Sirije. Foto: Reuters

Khalilzad se je sicer ta teden v Abu Dabiju sestal s talibani, ki jih skuša mednarodna skupnost prepričati o pogajanjih z afganistanskimi oblastmi. Govorili naj bi tudi o dolgoletni zahtevi te skupine za umik tujih sil iz Afganistana. Posebni odposlanec si prizadeva, da bi mirovni dogovor dosegli do aprilskih predsedniških volitev.

Poznavalci razmer: Delni umik Američanov je taktična zmaga za talibane

Poznavalci razmer v Afganistanu so presodili, da delni umik ZDA pomeni veliko taktično zmago za talibane. "Bi razmišljali o prekinitvi ognja, če bi vaš glavni nasprotnik umaknil polovico svojih sil?" je vprašanje zastavil eden od tujih diplomatov v Kabulu, ki je želel ostati neimenovan.

Trump naj bi odločitev o delnem umiku ameriških sil iz Afganistana sprejel v torek, ko je Pentagonu sporočil, da namerava umakniti ameriško vojsko iz Sirije. Ta dva ukrepa bi lahko imela velike geopolitične posledice za regijo, še poudarjajo poznavalci.