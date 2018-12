Nova košarica Trumpu: zapušča ga obrambni minister Mattis

"General Jim Mattis se bo upokojil z odliko do konca februarja potem, ko je zadnji dve leti služil v moji vladi kot minister za obrambo," je tvitnil Trump in dodal, da je bil pod Mattisovim vodstvom dosežen izjemen napredek. Dodal je še, da mu je bil general Mattis v veliko pomoč, "da so zavezniki in druge države plačale njihov del vojaških zavez. Novega ministra za obrambo bom imenoval kmalu."

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting....